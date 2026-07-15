La vitamina que frena la pérdida de cabello desde la raíz

¿Se te cae mucho el cabello? esta es la vitamina clave que te falta y cómo recuperarla. Dile adiós a la caída.

La caída del pelo es una señal directa de que tu cuerpo carece de una vitamina clave. Si notas el cabello débil y fino, es muy probable que tu cuerpo necesite esta vitamina para que luzca nutrido dede la raíz.

La biotina y su poder para restaurar tu melena La vitamina B7, conocida como biotina, es el motor principal para producir queratina en el cuerpo. Esta proteína forma la estructura básica de cada fibra capilar y aporta elasticidad natural. Cuando los niveles de este nutriente bajan, las hebras se vuelven frágiles y se rompen.

Diversos estudios científicos demuestran que la falta de esta vitamina debilita el folículo desde el interior. Para solucionar este problema de raíz, es vital incluir alimentos ricos en este compuesto a diario. Los huevos, las nueces y las semillas de girasol son excelentes fuentes naturales disponibles.