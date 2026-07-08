¿Te cuesta conciliar el sueño? esta es la vitamina que le falta a tu cerebro

El secreto de los expertos para dormir bien: cinco vitaminas que tu cuerpo necesita para conciliar el sueño.

Pasar horas mirando el techo sin lograr conciliar el sueño afecta la salud. La falta de un descanso reparador suele estar vinculada a la ausencia de ciertas vitaminas esenciales que el cerebro necesita para descansar.

Las vitaminas esenciales para un descanso profundo La vitamina D regula el reloj biológico del cuerpo y su escasez se asocia directamente con la interrupción del descanso por la noche. Este compuesto ayuda a controlar los ciclos de luz y oscuridad en el organismo, facilitando un sueño más continuo. Come huevos y lleva sol por las mañanas unos 15 minutos.

Por su parte, la vitamina B6 resulta indispensable para la producción natural de melatonina y serotonina, las hormonas encargadas de inducir el sueño profundo. Sin ella, el cerebro encuentra dificultades para iniciar el proceso de relajación profunda antes de acostarse.

La vitamina B12 también cumple un rol central al estabilizar las funciones del sistema nervioso y equilibrar los ritmos circadianos. Su presencia asegura que el cuerpo reconozca el momento exacto en el que debe dormir y despertar cada día.