Bossi soñó con Tapia en bata, Enzo Fernández manejando un Uber y Salah solo en la platea: su pesadilla antes de Argentina-Egipto

El humorista compartió un video con el relato de la pesadilla que tuvo tras el triunfo ante Cabo Verde, mientras crece la ansiedad por el cruce de octavos: Argentina enfrenta a Egipto este martes 7 de julio a las 13 horas, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta

Después de la sufrida clasificación de la Selección argentina ante Cabo Verde, Martín Bossi volvió a las redes con lo que mejor sabe hacer: convertir la ansiedad futbolera en un sketch. El humorista grabó un video contando, entre risas y con su tono exagerado de siempre, una pesadilla que tuvo la noche posterior al partido, cargada de personajes futboleros y mediáticos. Bossi arrancó el relato asegurando que había dormido catorce horas y que se despertó dolorido "de pies a cabeza" por la tensión del partido. A partir de ahí, se metió de lleno en los detalles de un sueño tan absurdo como divertido.

Vozinha le tapaba la salida, y Tapia lo autorizaba en bata. En el sueño, Bossi llegaba tarde al trabajo y se encontraba en la puerta de su casa con Vozinha, el arquero de Cabo Verde, bloqueándole el paso. Le pedía, entre risas, que lo dejara salir: "Vozinha, salga de mis sueños. Déjeme pasar, que llego tarde al teatro". Cuando intentaba escapar por la puerta de servicio, se topaba otra vez con el arquero, hasta que aparecía Claudio "Chiqui" Tapia en bata, con anteojos espejados y tomando mate, para autorizarlo a pasar: "Vozinha, dejalo pasar al muchacho".

El video de Bossi Un Uber manejado por Enzo Fernández y un control de egipcios en camello La historia siguió escalando: Bossi pedía un Uber que, para su sorpresa, manejaba Enzo Fernández, aunque a paso de tortuga. Cuando le pedía que acelerara, el volante le respondía: "No, sigo acalambrado". Al querer acelerar el viaje igual, un supuesto control de alcoholemia se transformaba en un control de egipcios montados en camellos en plena avenida General Paz. El propio Bossi reconocía su obsesión con el próximo rival: "No quiero volver a sufrir", decía en el video.

Llegó tarde al teatro (otra vez) y Salah fue el único espectador Ya cerca del teatro, un semáforo lo demoraba y desde un móvil de un noticiero lo cruzaban al aire por su clásica impuntualidad, con un zócalo que decía: "Martín Bossi llega siempre tarde al teatro". Cuando finalmente subía al escenario, quien lo esperaba no era Gustavo Bermúdez sino Ulises Bueno en chancletas, y la sala estaba vacía salvo por un espectador: Mohamed Salah, la gran figura de la Selección egipcia.

No es un dato menor que el chiste gire justamente en torno a una llegada tarde al teatro: Bossi protagoniza actualmente "La Cena de los Tontos" en el Teatro Astros junto a Pedro Alfonso y Laurita Fernández por lo que la pesadilla mezcla, además del folclore mundialista, la rutina de sus propias funciones.