Los casos de sífilis alcanzaron un pico histórico y alertan por la caída del uso del preservativo

Los casos de sífilis continúan en aumento en Argentina y Mendoza replica la misma tendencia. Así lo advirtió en Digamos Todo el titular del Programa de VIH de Mendoza, Víctor Bittar, quien atribuyó el crecimiento de esta y otras infecciones de transmisión sexual (ITS) principalmente a la disminución del uso del preservativo.

"La República Argentina y la provincia de Mendoza reproducen prácticamente los mismos indicadores en materia de aumento de casos de sífilis particularmente y también de otras ITS", señaló el funcionario en la 105.5 FM MDZ Radio. Explicó que estas infecciones "vienen en aumento en todo el mundo" y sostuvo que "esto tiene que ver seguramente con una falta de conciencia para el uso del preservativo como método de barrera en todo tipo de práctica sexual". Además, remarcó la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención, diagnóstico y tratamiento.

Según precisó, "en el caso de la sífilis se pasó de 56 casos aproximadamente cada 100.000 habitantes en 2019 a 93 cada 100.000 habitantes en 2024, es decir un aumento del 65% de los casos reportados".

Bittar destacó que la sífilis tiene cura, aunque advirtió que el tratamiento debe extenderse también a las parejas sexuales para evitar nuevas infecciones. "La persona queda completamente curada", explicó sobre los casos detectados en forma temprana, pero aclaró que "la sífilis no deja inmunidad, o sea, no deja protección contra nuevas infecciones".

También remarcó que la enfermedad es "7 a 9 veces más infectocontagiosa o transmisible que, por ejemplo, el VIH" y explicó que puede transmitirse únicamente por contacto de mucosas, incluso durante el sexo oral.

Respecto del diagnóstico, indicó que puede confirmarse mediante un hisopado de la lesión o, luego de dos a tres semanas de la infección, con el análisis VDRL, que "permite" detectar la enfermedad y tratarla de inmediato.

Las estrategias para reducir los contagios de sífilis y VIH

El titular del Programa de VIH sostuvo que una de las principales medidas para disminuir los contagios es incorporar los estudios de ITS a los controles médicos habituales. "El Ministerio de Salud de la Nación ya desde hace casi 10 años promueve la inclusión de los estudios de las infecciones de transmisión sexual (...) en cualquier examen de rutina; tenemos que empezarlo a incorporar", afirmó.

Además, insistió en que el tratamiento debe alcanzar a las parejas sexuales de las personas diagnosticadas. "Hay que tratar a la embarazada y a su o sus parejas sexuales y lo mismo con cualquier persona", señaló, al tiempo que recordó que las personas con VIH que alcanzan carga viral no detectable "dejan de transmitir la infección".

En cuanto a la prevención, Bittar confirmó que Mendoza continúa distribuyendo preservativos de manera gratuita con recursos propios porque "hace más de tres o cuatro años ya que Nación no envía preservativos". Añadió que la población de entre 15 y 39 años sigue siendo la más afectada y advirtió que el preservativo debe utilizarse también en prácticas como el sexo oral, ya que existe riesgo de transmisión de sífilis, VIH y otras ITS.

Finalmente, destacó la incorporación de los test rápidos como otra herramienta para contener el aumento de casos. "Hay un test rápido dúo que permite diagnosticar VIH y sífilis con una misma determinación y cuyo resultado está en 15 a 20 minutos. Estamos promoviendo el uso de los test rápidos porque esto permite acercar rápidamente el diagnóstico, el tratamiento correspondiente y la prevención de nuevas infecciones", concluyó.