Pese al aumento de los casos de sífilis, Nación no envía preservativos a Mendoza hace 3 años

En el marco del Día Mundial del Preservativo , único método que protege del VIH y otras infecciones de transmisión sexual, los datos son alarmantes. De acuerdo a los datos del último Boletín Epidemiológico Nacional, en Argentina se detectaron 55.183 nuevos casos de sífilis en 2025 . Esto representa un 71% más comparado con el período entre 2020 y 2024.

Mientras crecen exponencialmente los casos de sífilis en Argentina, cae la compra de preservativos : según datos de la Fundación Huésped, durante 2025 el Gobierno nacional no registró compras de preservativos, y la baja provisión proyectada para 2026 (de 15,5 a 18 millones de preservativos) compromete la prevención.

En Mendoza , la Provincia tuvo que absorber los gastos para garantizar la entrega de preservativos, ya que Nación no envía desde hace 3 años.

La caída del uso del preservativo es notable. A la falta de compra de preservativos por parte de Nación, se suma el accionar - o la poca conciencia - de los argentinos: solo el 17% usa el preservativo siempre en todas sus relaciones sexuales.

El avance es sostenido en todo el país. Los datos oficiales muestran como Argentina tocó en 2025 el récord histórico de contagios de sífilis en los últimos 30 años. El último año se detectaron 55.183 nuevos casos de sífilis, lo que representa un incremento del 71% en comparación con la mediana anual del período 2020-2024.

Mendoza no escapa a este realidad: entre 2024 y 2025 los casos de sífilis crecieron 38%, al pasar de 1.123 casos a 1.568. Además, la tasa subió a 89,2% cada 100 mil habitantes.

El 76% de los casos de sífilis se concentra en personas de entre 15 y 39 años, con picos en los grupos de 20 a 24 años y de 30 a 34. En el caso de los mayores de 35 años, aumentan más los casos en varones; muchas mujeres ya no concurren a controles vinculados a su embarazo, lo que reduce la detección, explicaron desde Epidemiología de la provincia.

Al hablar sobre los motivos del incremento de los casos de sífilis, el infectólogo Eduardo López, sostuvo en diálogo con MDZ Radio que "ha caído en forma notable el uso del preservativo en Argentina".

Si bien el experto mencionó que el riesgo de contagio luego de una relación sexual es de un 30%, afirmó que muchos creen que "no les va a tocar". A esto sumó "a ausencia de educación de la enfermedad de transmisión sexual” y el hecho de que “muchos de ellos llegan al diagnóstico tardío".

Nación no envía preservativos

El Gobierno Nacional no manda preservativos a Mendoza hace 3 años, según confirmó a MDZ Víctor Bittar, responsable del Programa Provincial de Respuesta al VIH.

"El Ministerio de Salud de la Nación no envían preservativos desde hace 3 años, por lo que lo que la provincia de Mendoza los compra para mantener la entrega de los mismos", aclaró.

La distribución de preservativos se redujo de 4,4 millones a 2,4 millones de unidades entre el tercer trimestre de 2023 y mismo periodo de 2024. Foto: Argentina.gob.ar Nación no envía preservativos a Mendoza hace 3 años. Argentina.gob.ar

De hecho, en septiembre de 2024, Mendoza realizó una compra millonaria de preservativos para evitar faltantes. De acuerdo al llamado a licitación (N° de proceso 10875-0046-LPU24), se dispuso de una inversión de hasta $93.630.000,00, para comprar 500.000 preservativos.

Por su parte, la Fundación Huésped confirmó que en 2025 no se registraron compra de preservativos. Según la ejecución del presupuesto, al 3er trimestre solo se distribuyeron 832 unidades. Además, tampoco se destinó ni ejecutó presupuesto para la prevención del VIH. "Mientras que en 2023 se distribuyeron 275.565 folletos, en 2025 fueron 0", sumaron.

Relaciones sexuales sin preservativo

Si bien el preservativo es la principal herramienta para la prevención de infecciones de transmisión sexual, un estudio realizado por AHF Argentina, expone que tan solo el 17% usa el preservativo siempre en todas sus relaciones sexuales.

En total, se encuestaron 6814 adolescentes y jóvenes. Mientras que en el 2020 solo el 3% de los adolescentes lo usó siempre, y el 10% de los jóvenes, durante 2021, su uso fue de 5% y 13%, respectivamente.

Entre quienes nunca utilizan preservativos, el 32% menciona que facilitaría su uso si su pareja lo propusiera o no pensara mal al sugerirlo.

Preservativos gratuitos

En Argentina, el acceso a los preservativos es gratuito por la Ley Nacional 25.673. Se deben entregar preservativos de manera gratuita en hospitales y centros de salud. Además, las obras sociales deben cubrirlo, sin importar el tipo o la marca.

La única protección segura contra las infecciones de transmisión sexual y los embarazos no deseados, es el preservativo. En Mendoza, estos son los espacios de entrega gratuita de preservativo: https://informacionoficial.mendoza.gob.ar/saludydeportes/.

Desde el Programa Provincial Salud Reproductiva repasan mitos que se convierten en excusas para no usar preservativo:

1- ¿HACE QUE SE PIERDA LA ERECCIÓN? No. Esto también suele ser por falta de costumbre en usarlo, entre muchas otras causas.

2- ¿DISMINUYE EL PLACER? No. El látex no afecta la sensibilidad, es una sensación creada por la falta de hábito.

3- ¿QUÉ PASA SI SOY ALÉRGICO/A AL LÁTEX? Existen marcas de preservativos que se fabrican con otro material.

4- ¿ES MÁS SEGURO USAR DOS JUNTOS? NO. Al contrario, aumenta las posibilidades de que se rompa. Lo más seguro es usar uno solo, bien colocado.

5- ¿LOS DE ENTREGA GRATUITA SON DE MALA CALIDAD? No. Todos los preservativos pasan por el mismo control de calidad.

Para hablar y preguntar sobre estos temas podés acercarte a tu centro de salud y acceder a una Consejería en Salud Sexual. También está disponible la línea gratuita de consulta Salud Sexual: 0800 222 3444.