Cómo capacitarse gratis para trabajar en Vaca Muerta y cobrar sueldos de más de $3 millones

Ante el auge de la industria de hidrocarburos no convencionales en la formación de Vaca Muerta , el Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta lanzó una propuesta educativa gratuita orientada a cubrir la creciente demanda de perfiles técnicos especializados en operaciones de yacimiento.

La expansión de la producción energética no convencional –que incluye tareas de perforación, mantenimiento, instrumentación y seguridad operativa– ha generado una necesidad sostenida de trabajadores capacitados para desempeñarse en entornos complejos de campo.

Los puestos operativos se encuentran entre los mejor remunerados del sector industrial argentino, con sueldos que, según la Guía Salarial de Adecco, parten de aproximadamente $3,3 millones mensuales para perfiles como instrumentistas o electricistas y pueden superar los $5,7 millones según responsabilidades y estructura empresarial.

La capacitación académica –totalmente gratuita– incluye seis cursos intensivos vinculados al segmento Upstream, que abarca la exploración y producción de petróleo y gas, además de una capacitación específica en seguridad operativa en yacimiento. Los trayectos se diseñaron junto a empresas del sector para responder directamente a las demandas reales del mercado laboral.

La inscripción está abierta de manera virtual hasta el 21 de febrero y se realiza a través del sitio oficial del instituto. Para postularse, los aspirantes deben tener el secundario completo o ciclo básico aprobado, contar con habilidades digitales básicas y disponer de conectividad para las actividades de enseñanza, que combinan instancias presenciales con contenidos teóricos y prácticos.

Los cursos tienen una duración intensiva de cuatro meses, con clases presenciales en el Polo Tecnológico de Neuquén, un espacio equipado con laboratorios de química aplicada, talleres de mantenimiento eléctrico y simuladores que recrean condiciones reales de perforación y producción. Además, los estudiantes realizan prácticas en el primer pozo escuela del país, ubicado en la zona de Río Neuquén, para ganar experiencia directa en operaciones de campo.

Los certificados que obtienen los egresados cuentan con aval oficial del Consejo Provincial de Educación de Neuquén y están reconocidos por numerosas empresas del sector energético, que participan activamente del proyecto educativo. Entre las compañías que integran esta red de formación se encuentran firmas de servicios y operadoras de energía que buscan cubrir vacantes técnicas altamente especializadas.

Con este modelo de capacitación, que combina educación práctica con vínculos directos al empleo, los organizadores proyectan formar entre 2.000 y 3.000 personas por año.