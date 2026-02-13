Cursos gratis para Vaca Muerta: cómo anotarse y poder llegar a ganar $3,3 millones por mes

La expansión de Vaca Muerta empujó una necesidad concreta: más personal técnico para sostener operaciones cada vez más complejas. En el corazón del Upstream —exploración y producción— creció la demanda de perfiles capaces de trabajar en perforación, mantenimiento, instrumentación y seguridad operativa.

Esa falta de manos calificadas abrió espacio para propuestas educativas enfocadas en el empleo, con planes cortos y orientados al trabajo real en yacimiento.

El interés no se explica solo por la salida laboral . También pesan los salarios que maneja la actividad. Según referencias del mercado, los puestos operativos en yacimiento figuran entre los mejores pagos del ámbito industrial. La Guía Salarial de Adecco ubica a roles como instrumentista o electricista con ingresos que arrancan cerca de $3,3 millones mensuales y pueden superar los $5,7 millones, de acuerdo con la empresa y las responsabilidades asignadas. En escalones jerárquicos, la cifra crece todavía más: un gerente de Producción en una compañía grande puede llegar a cobrar hasta $22,6 millones por mes.

Con ese escenario de fondo, el Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta lanzó su ciclo lectivo 2026 con una propuesta gratuita diseñada junto con firmas del sector. El plan incluye seis cursos vinculados al rol de operador del Upstream y una capacitación específica en seguridad operativa en yacimiento. El enfoque apunta a especializaciones que hoy concentran necesidades laborales: perforación, fractura, instrumentos, mantenimiento mecánico, mantenimiento eléctrico y producción.

La selección de estos perfiles no es casual. Surge de un estudio prospectivo sobre demanda ocupacional y tecnología impulsado por la Fundación YPF, con la idea de anticipar competencias necesarias para la próxima década. En la práctica, esa información funciona como una hoja de ruta: alinea lo que se enseña con lo que piden las compañías que operan en el yacimiento.

Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta (IVM) Capacitación diseñada “desde la industria para la industria” en Vaca Muerta, con certificación avalada por el Consejo Provincial de Educación de Neuquén. Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta

Inscripción, requisitos y fechas de inicio

La inscripción se realiza de manera virtual y estará habilitada hasta el 21 de febrero a través del sitio oficial del instituto (ivm.ar). Para postularse, se exige secundario completo o ciclo básico común aprobado, manejo digital básico y conectividad para acompañar instancias que combinan actividades sincrónicas y asincrónicas.

Cada curso dura cuatro meses, bajo un formato intensivo pensado para acelerar el ingreso al mercado laboral. Hay dos turnos disponibles, tarde y noche, de 14 a 18 o de 18 a 22, para facilitar la asistencia. Los comienzos están escalonados según la formación elegida: 9 de marzo, 6 de abril o 11 de mayo. La cursada es presencial, gratuita y con fuerte énfasis en práctica.

Las clases se desarrollan en el Polo Tecnológico de Neuquén, un predio de más de 2.600 metros cuadrados preparado para entrenamiento técnico. Allí hay laboratorios de química aplicada, talleres de mantenimiento eléctrico con tableros didácticos y salas equipadas con simuladores de perforación, workover y fractura. La idea es replicar condiciones reales con recorridos tridimensionales y escenarios que se parecen a una locación operativa.

La experiencia práctica suma un componente singular: el primer pozo escuela del país, ubicado en la zona de Río Neuquén. En ese entorno controlado, los estudiantes entrenan sobre instalaciones reales, con foco en seguridad, precisión y procedimientos, tres pilares que definen el trabajo en campo.

Empresas detrás y proyección de capacitación

El instituto se sostiene con apoyo de un consorcio del sector energético. Participan trece empresas de servicios, entre ellas Halliburton, San Antonio Internacional, DLS Archer y Calfrac Well Services, en articulación con operadoras como YPF, TotalEnergies, Vista Energy y Pluspetrol. La meta es formar entre 2.000 y 3.000 personas por año, un volumen alineado con el crecimiento de la producción y con la necesidad de técnicos especializados, especialmente en automatización y control de procesos.