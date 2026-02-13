Parque Nacional Los Alerces: comenzó la reapertura de los servicios turísticos tras los incendios

Este viernes, desde la Administración de Parques Nacionales anunciaron el inicio de la reapertura de servicios turísticos en la Zona Norte del Parque Nacional Los Alerces , una de las zonas más afectadas por los incendios de la Patagonia .

El anuncio se dio luego de que el gobierno de la provincia de Chubut informara el cese del fuego en el sector de Puerto Patriada, cerca del Lago Epuyén. Sin embargo, aun se registran focos de incendio en inmediaciones del Lago Cholila, dentro de la misma jurisdicción.

El Parque Nacional Los Alerces inició una nueva etapa de reapertura de servicios turísticos en la Zona Norte. Precisamente, desde la Administración de Parques Naciones informaron que, en esta jornada, continuaron las tareas de acondicionamiento sobre la Ruta 71 y los accesos a prestaciones turísticas, con el objetivo de lograr una reapertura total del trazado vial a partir del sábado 14 de febrero.

El operativo mantiene trabajos activos de brigadistas en sectores del incendio, por lo que se recomendó transitar con precaución, a una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora, y no detenerse en miradores ni banquinas. La indicación busca facilitar el desplazamiento de vehículos oficiales afectados al operativo.

En cuanto a las tareas operativas, se planificó trabajo en terreno en los sectores 1B, 1C, 2A y 3, en la zona de Laguna Froilán. También se previeron recorridas por el perímetro con el objetivo de detectar posibles puntos calientes y verificar reactivaciones dentro del área afectada.

La APN informó que en el Parque Nacional Los Alerces se registran unas 16 mil hectáreas afectadas. Frente a los sectores con actividad, se planificó un combate sostenido mediante un trabajo conjunto entre organismos nacionales y provinciales, con una dinámica de adaptación permanente a las condiciones meteorológicas para garantizar la seguridad del personal.

El combate se desarrolla en las zonas Norte y Centro del Parque Nacional con la movilización de más de 130 personas en el operativo, en un trabajo conjunto entre la APN y la AFE. En la jurisdicción provincial, el operativo articula con el Gobierno del Chubut, donde también trabajan más de 100 personas. Además, más de 300 brigadistas y guardaparques de la APN de todo el país permanecen en apresto como personal de reserva ante requerimientos operativos y recambios en la línea.

Cómo estará el clima este viernes en Chubut

Para este viernes, el parte informó una temperatura máxima prevista de 25°C, con una humedad mínima del 30%. Se indicó viento con intensificación por la tarde, con velocidades entre 15 y 25 km/h del oeste o sudoeste, y sin previsión de precipitaciones.