El cardiocirujano Martín Burgos explicó la técnica que permitió recuperar un corazón trasplantado

El cirujano del Hospital Italiano detalló el procedimiento combinado que evitó un segundo trasplante de corazón en un paciente de 33 años.

Médicos del Hospital Italiano evitaron un retrasplante y salvaron la vida de un joven de 33 años mediante una intervención que recuperó la función de su corazón trasplantado, evitando así la lista de espera para un segundo órgano. El caso fue detallado por el cirujano cardiovascular Martín Burgos en MDZ Radio.

Escuchá la entrevista completa en MDZ Radio: 13-02-2026 - MC - MARTÍN BURGOS -MÉDICO CIRUJANO CARDIOVASCULAR - RECUPERÓ UN CORAZÓN TRANSPLANTADO El paciente había recibido un trasplante cardíaco a los 11 años y vivió más de dos décadas con buena salud hasta que ingresó de urgencia al hospital luego de sufrir una “muerte súbita”, con paro circulatorio y necesidad de reanimación. “Cuando se le hacen los estudios encontramos que tiene una enfermedad en el árbol coronario, sobre todo en la parte del tronco del árbol coronario, muy severa, y había sido el motivo del paro cardíaco”, explicó Burgos sobre la causa del evento crítico.

Según Burgos, la severidad y ubicación de la lesión —en el tronco principal de las arterias coronarias— presentaba un desafío terapéutico: “Esa enfermedad, al ser en el tronco, cuando uno intenta revascularizar, generalmente genera la oclusión del árbol coronario, y vuelve a ser el paro cardíaco”, señaló. Frente a esa perspectiva, que tradicionalmente conduciría a un retransplante, el equipo médico diseñó una estrategia interservicios.

Circulación extracorpórea y colocación de tres stents en simultáneo La técnica implementada combinó hemodinamia avanzada y soporte circulatorio extracorpóreo. “Mientras el hemodinamista empezaba el procedimiento para poder poner tres estén en el árbol coronario, sobre todo en el tronco, yo me metí por la pierna del paciente, y lo conecto a una bomba de circulación extracorpórea, con un oxigenador, de esa manera yo puedo parar el corazón, mientras los hemodinamistas le colocan los estén, y luego de que esté terminado el procedimiento, se le vuelve a arrancar el corazón”, describió Burgos.

El objetivo fue preservar el órgano trasplantado en lugar de reemplazarlo. “Ese corazón que tenía chance de tener que ser retransplantado, tiene una función totalmente normal”, afirmó Burgos, detallando que el problema principal era la falta de flujo sanguíneo por la oclusión de las coronarias, no una falla del músculo cardíaco. El cirujano añadió que “los estén quedaron muy muy bien, y realmente creemos que va a poder volver a ser una vida normal por varios años más”.