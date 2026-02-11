El hito médico que recuperó un corazón trasplantado y salvó la vida de un joven mendocino

El equipo médico del Hospital Italiano de Mendoza logró un hito médico esperanzador: en un trabajo en conjunto, le salvaron la vida a un joven de 33 años, recuperando su corazón trasplantado y evitando que tuviera que atravesar un segundo trasplante .

Se trata de un paciente mendocino que fue trasplantado de corazón a los 11 años. Durante más de dos décadas vivió sin mayores complicaciones; sin embargo, 22 años después ingresó de urgencia al hospital con muerte súbita.

Tras reanimarlo, el joven salió del paro, pero al hacerle los estudios detectaron una lesión grave en el tronco de las coronarias, la arteria principal del corazón. Allí empezaron los trabajos para evitar el paro y la muerte del paciente, relató Claudio Burgos , cirujano cardiovascular y director del Hospital Italiano.

"En los estudios detectamos que el chico tenía una lesión grave en el tronco de las coronarias, que es no factible de angioplastiar (procedimiento para abrir arterias coronarias), porque en una lesión tan crítica en la entrada a la circulación, el paciente puede morir en el procedimiento, repetir el paro y no salir", explicó el experto en diálogo con MDZ .

Y continuó: "Entonces, estaba la dualidad de decir, se retrasplanta, ingresando el paciente en una lista de espera, o se hace el intraprocedimiento y le damos una nueva sobrevida al joven".

Cómo lograron recuperar un corazón trasplantado

Según relató Burgos, el joven había tenido una evolución favorable durante años e incluso en su último control, seis meses atrás, no presentaba complicaciones. Sin embargo, ingresó al hospital por un episodio cardíaco grave con paro circulatorio, causado por un rechazo crónico silencioso del órgano trasplantado.

Para evitar que necesitara un nuevo corazón, los médicos decidieron realizar una intervención inédita: destapar las arterias más importantes del corazón y así recuperar su funcionamiento.

"El músculo cardíaco todavía funcionaba bien, por eso optamos por una angioplastia compleja con apoyo de circulación extracorpórea, lo que nos permitió trabajar sin que el corazón se detuviera durante el procedimiento", explicó el cirujano.

Cirugía Italiano El equipo médico del Hospital Italiano.

Para esto, conectaron al paciente a una máquina que mantuvo la circulación y oxigenación de la sangre mientras los especialistas lograban abrir la arteria principal del corazón.

"Para evitar el paro y la muerte, se lo puso en circulación extracorpórea por la pierna, canulando la arteria femoral y la vena femoral, entonces se pone en circulación extracorpórea a través de una bomba centrífuga, manteniendo una oxigenación y circulación normal, mientras los hemodinamistas, entraron y pudieron destapar la arteria en el tronco", agregó.

Cirugía italiano (4) La cirugía se realizó este martes en el Hospital Italiano de Mendoza.

La intervención, realizada por los servicios de Cirugía Cardiovascular y Trasplantes junto al equipo de Hemodinamia, fue exitosa. "Es un cuadro poco frecuente y la capacidad de resolución que tuvimos fue muy importante. Fue un verdadero trabajo en equipo", destacó Burgos.

Cómo evoluciona el joven

Tras la cirugía realizada este martes, el joven se encuentra hemodinámicamente estable, con buena evolución. Si todo continúa así, en los próximos días podrá irse a su casa.

Esta es la segunda vez que profesionales del Hospital Italiano de Mendoza logran evitar un retrasplante cardíaco mediante este tipo de intervención. La primera ocurrió dos años atrás, en una niña que había recibido su trasplante a los 4 años.