El aceite que recomiendan médicos para cuidar el corazón y la circulación

Vale la pena el cambio. Muchas personas siguen usando aceites baratos del supermercado sin mirar cómo afectan al cuerpo. El aceite de oliva gana cada vez más espacio por sus beneficios para el corazón , el cerebro y la inflamación. Médicos y estudios actuales lo relacionan con una mejor salud .

El aceite de oliva extra virgen contiene grasas saludables y antioxidantes naturales. Uno de los más conocidos es el ácido oleico, una grasa que ayuda a reducir el colesterol LDL, conocido como “malo”, y favorece el colesterol HDL, llamado “bueno”.

El aceite de oliva es beneficioso para la salud Foto: Archivo MDZ

El aceite de oliva es beneficioso para la salud Foto: Archivo MDZ

También tiene polifenoles, compuestos que ayudan a proteger las células del daño diario. Según estudios ligados a la dieta mediterránea, las personas que consumen aceite de oliva con frecuencia tienen menos riesgo de sufrir problemas cardíacos y accidentes cerebrovasculares.

Muchos aceites refinados que se venden en supermercados pasan por procesos industriales y altas temperaturas. Eso reduce nutrientes y genera compuestos que no ayudan al organismo. Por esa razón, nutricionistas aconsejan bajar el consumo de esos productos y elegir aceite de oliva extra virgen.

Dos aceites de girasol fueron prohibidos por la Anmat Aceites del super.

Otro dato que llama la atención es su relación con el cerebro. Investigaciones recientes encontraron que este alimento ayuda a cuidar la memoria y el funcionamiento cerebral con el paso de los años. Además, genera más saciedad y ayuda a controlar el apetito en varias comidas.

No hace falta usar grandes cantidades. Una o dos cucharadas al día alcanzan para sumar beneficios. Se puede usar en ensaladas, verduras, tostadas o incluso después de cocinar carnes y pastas. El sabor también cambia la experiencia de las comidas.