Netflix tiene la serie turca ideal para quienes aman el drama intenso y las historias cortas

Esta serie turca de Netflix es ideal para los amantes del drama intenso y las historias cortas, con solo ocho episodios que prometen atrapar a la audiencia.

Amar, perder es una de las nuevas apuestas turcas de Netflix para 2026 y ya empezó a llamar la atención entre quienes buscan historias dramáticas, romances imposibles y temporadas cortas para maratonear durante un fin de semana.

La producción, también conocida por su título original turco “Ayrilik da Sevdaya Dahil”, tiene apenas ocho episodios y mezcla drama familiar, conflictos económicos y una historia de amor marcada por las diferencias sociales. La trama sigue a una mujer que intenta salvar el restaurante de su familia mientras termina enamorándose del heredero de un cobrador de deudas.

De qué trata la serie turca Amar, perder La historia gira alrededor de Kemal, un cobrador vinculado a un prestamista, y Afife, una guionista que trabaja para pagar sus propias deudas. A medida que ambos se acercan, descubren que el amor y las apariencias no siempre coinciden con la realidad.

La serie fue creada por Yavuz Turgul y apuesta por un tono emocional cargado de tensión, secretos familiares y vínculos atravesados por intereses económicos. Además, su formato corto la convierte en una opción ideal para quienes prefieren evitar series largas.

Por qué está llamando la atención en Netflix Uno de los puntos que más destacan los usuarios es su capacidad para combinar romance y drama en capítulos relativamente breves. En redes sociales, muchos comparan su estilo con otras producciones turcas exitosas que lograron conquistar el catálogo internacional de Netflix.