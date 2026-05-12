Netflix tiene una película basada en hechos reales que emociona hasta el final

La película de Netflix basada en una tragedia real que deja a todos en silencio. La producción sobre un atentado.

Hay historias que no se olvidan. Netflix tiene una película basada en hechos reales en medio de una tragedia ocurrida en Irak. “Sergio” muestra las últimas horas del diplomático de la ONU Sergio Vieira de Mello tras un brutal atentado en Bagdad. La producción conmueve por su humanidad.

Netflix y la historia real detrás de “Sergio” La película sigue a Sergio Vieira de Mello, un reconocido diplomático brasileño que trabajó durante años en zonas de conflicto para las Naciones Unidas. En 2003 fue enviado a Bagdad, Irak, poco después de la invasión encabezada por Estados Unidos. Su misión era ayudar en la reconstrucción y buscar acuerdos en medio de una situación extrema.

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Todo cambia cuando una explosión destruye gran parte del hotel donde funcionaba la sede de la ONU. Sergio queda atrapado entre los escombros mientras sus compañeros intentan rescatarlo. A partir de ese momento, la película alterna recuerdos de su vida, su carrera y su historia de amor.