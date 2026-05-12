Cómo será el documental de Gustavo Cerati que prepara Netflix

Netflix prepara un documental sobre Gustavo Cerati con imágenes inéditas, entrevistas exclusivas y testimonios de su círculo íntimo.

Netflix confirmó que está trabajando en un documental sobre Gustavo Cerati, una de las figuras más importantes del rock en español. La producción todavía no tiene título oficial, pero ya generó una enorme expectativa entre los fanáticos del exlíder de Soda Stereo.

El estreno está previsto para 2027 y actualmente el proyecto se encuentra en plena etapa de producción. Según adelantó el gigante de la N roja, el documental buscará mostrar una faceta más íntima y humana del artista. La idea es ir más allá de su carrera musical y acercarse también a su vida personal, sus vínculos y su proceso creativo. La plataforma aseguró que incluirá material de archivo nunca visto y entrevistas exclusivas con personas muy cercanas a Cerati.

Gustavo Cerati. Foto: MDZ Gustavo Cerati tendrá su documental en Netflix.

Entre los testimonios confirmados aparecen figuras clave de su historia. Estarán presentes sus excompañeros de banda, Zeta Bosio y Charly Alberti, además de familiares y colaboradores cercanos. La producción también cuenta con la participación de Laura Cerati, hermana del músico, quien trabaja como productora asociada del proyecto.

El documental será dirigido por Picky Talarico, realizador que ya trabajó junto a Cerati en varios videoclips y proyectos audiovisuales. Esa relación previa es uno de los puntos que más entusiasma a los seguidores del músico, ya que promete una mirada cercana y respetuosa sobre su historia.