Netflix: el drama psicológico de solo 4 capítulos que ya conquista el Top 10

Para los que buscan producciones intensas, tienen que saber que en Netflix hay una serie de cuatro episodios que desde su lanzamiento el 4 de mayo, se posicionó en el top 10. Se trata de "Lord of the Flies" (El señor de las moscas).

La serie combina el drama psicológico con una tensión constante, logrando atrapar a la audiencia desde el primer minuto. Luego de su paso por la televisión británica, ahora la producción llegó a la plataforma de streaming .

Por otra parte, la serie es una ambiciosa relectura de la célebre novela homónima publicada por William Golding en 1954 . Con un guión desarrollado por Jack Thorne y bajo la dirección de Marc Munden, la trama aborda los rincones más complejos de la naturaleza humana a través de la óptica de la inocencia perdida.

La historia comienza con un catastrófico accidente aéreo que deja a un grupo de escolares británicos varados en una isla desierta y completamente desprovistos de la supervisión de adultos.

Esta versión audiovisual pone un foco punzante en el deterioro psicológico de los niños. La soledad, la ausencia de límites institucionales y el miedo a lo desconocido operan como catalizadores que desmantelan rápidamente los modales de la civilización.

La miniserie se transforma así en un thriller de supervivencia donde la verdadera amenaza no es el entorno salvaje, sino la violencia latente que empieza a surgir entre las distintas facciones de menores.