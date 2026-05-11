Con varias sorpresas y una llamativa ausencia, Lionel Scaloni dio a conocer la prelista de la Selección argentina para el Mundial 2026

A exactamente un mes del comienzo del Mundial 2026 , Lionel Scaloni presentó ante la FIFA la prelista de 55 futbolistas de la Selección argentina que podrán ser convocados para defender el título conseguido en Qatar. Ahora comenzará la etapa de definición para reducir la nómina a los 26 jugadores definitivos que viajarán al Mundial.

Durante los próximos 19 días, el cuerpo técnico irá realizando el recorte final hasta presentar la lista oficial antes del 30 de mayo, fecha límite establecida por FIFA para la cesión de futbolistas por parte de los clubes. A partir de allí, quedará conformado el plantel que afrontará la defensa de la corona mundial.

Entre las grandes novedades aparecen varios juveniles que todavía no tuvieron participación con la Mayor. Uno de los nombres que más llamó la atención fue el de Santiago Beltrán, arquero de River . También fueron incluidos los futbolistas de Boca, Lautaro Di Lollo, Milton Delgado y Tomás Aranda, además del defensor Zaid Romero como alternativa para la zaga central.

Santiago Beltrán, una de las sorpresas de Scaloni en la prelista de la Selección argentina para el Mundial 2026.

Por otra parte, también sobresalen los regresos de Guido Rodríguez y Germán Pezzella. Ambos campeones del mundo en Qatar 2022 habían quedado afuera de las últimas convocatorias, pero ahora buscarán volver a ganarse un lugar en la lista definitiva del seleccionado argentino.

Otra sorpresa importante es la inclusión de Mateo Pellegrino. El delantero del Parma, que también había sido seguido de cerca por la Selección de España, intentará meterse como alternativa ofensiva detrás de Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

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Paulo Dybala, la gran ausencia en la prelista de Scaloni

paulo dybala Paulo Dybala, la gran ausencia en la prelista de Scaloni para la Copa del Mundo. @paulodybala

En cuanto a las ausencias, la más fuerte es la de Paulo Dybala. El futbolista de la Roma regresó recientemente de una operación en la rodilla, aunque la falta de continuidad y ritmo futbolístico durante la temporada terminó pesando en la decisión final de Scaloni para esta prelista de cara al Mundial 2026.

La prelista de 55 jugadores de la Selección argentina para el Mundial 2026

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