Con varias sorpresas y una llamativa ausencia, Lionel Scaloni dio a conocer la prelista de la Selección argentina para el Mundial 2026
Este lunes por la mañana, Lionel Scaloni dio a conocer la lista de los 55 futbolistas que pueden disputar la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.
A exactamente un mes del comienzo del Mundial 2026, Lionel Scaloni presentó ante la FIFA la prelista de 55 futbolistas de la Selección argentina que podrán ser convocados para defender el título conseguido en Qatar. Ahora comenzará la etapa de definición para reducir la nómina a los 26 jugadores definitivos que viajarán al Mundial.
Durante los próximos 19 días, el cuerpo técnico irá realizando el recorte final hasta presentar la lista oficial antes del 30 de mayo, fecha límite establecida por FIFA para la cesión de futbolistas por parte de los clubes. A partir de allí, quedará conformado el plantel que afrontará la defensa de la corona mundial.
Lionel Scaloni presentó la prelista para el Mundial 2026 y hay sorpresas
Entre las grandes novedades aparecen varios juveniles que todavía no tuvieron participación con la Mayor. Uno de los nombres que más llamó la atención fue el de Santiago Beltrán, arquero de River. También fueron incluidos los futbolistas de Boca, Lautaro Di Lollo, Milton Delgado y Tomás Aranda, además del defensor Zaid Romero como alternativa para la zaga central.
Por otra parte, también sobresalen los regresos de Guido Rodríguez y Germán Pezzella. Ambos campeones del mundo en Qatar 2022 habían quedado afuera de las últimas convocatorias, pero ahora buscarán volver a ganarse un lugar en la lista definitiva del seleccionado argentino.
Otra sorpresa importante es la inclusión de Mateo Pellegrino. El delantero del Parma, que también había sido seguido de cerca por la Selección de España, intentará meterse como alternativa ofensiva detrás de Lautaro Martínez y Julián Álvarez.
El furor por las figuritas del Mundial
Paulo Dybala, la gran ausencia en la prelista de Scaloni
En cuanto a las ausencias, la más fuerte es la de Paulo Dybala. El futbolista de la Roma regresó recientemente de una operación en la rodilla, aunque la falta de continuidad y ritmo futbolístico durante la temporada terminó pesando en la decisión final de Scaloni para esta prelista de cara al Mundial 2026.
La prelista de 55 jugadores de la Selección argentina para el Mundial 2026
- EMILIANO MARTÍNEZ – Aston Villa
- GERÓNIMO RULLI – Olympique de Marsella
- JUAN MUSSO – Atlético de Madrid
- WALTER BENÍTEZ – Crystal Palace FC
- FACUNDO CAMBESES – Racing Club
- SANTIAGO BELTRAN – River Plate
- AGUSTÍN GIAY – Palmeiras
- GONZALO MONTIEL – River Plate
- NAHUEL MOLINA – Atlético de Madrid
- NICOLÁS CAPALDO – Hamburgo SV
- KEVIN MAC ALLISTER – Union Saint Gilloise
- LUCAS MARTINEZ QUARTA – River Plate
- MARCOS SENESI – Bournemounth
- LISANDRO MARTÍNEZ – Manchester United
- NICOLÁS OTAMENDI – SL Benfica
- GERMÁN PEZZELLA – River Plate
- LEONARDO BALERDI – Olympique de Marsella
- CRISTIAN ROMERO – Tottenhman Hotspur
- LAUTARO DI LOLLO – Boca Juniors
- ZAID ROMERO – Getafe CF
- FACUNDO MEDINA – Olympique de Marsella
- MARCOS ACUÑA – River Plate
- NICOLÁS TAGLIAFICO – Olympique de Lyon
- GABRIEL ROJAS – Racing Club
- MÁXIMO PERRONE – Calcio Como 1907
- LEANDRO PAREDES – Boca Juniors
- GUIDO RODRÍGUEZ – Valencia CF
- ANÍBAL MORENO – River Plate
- MILTON DELGADO – Boca Juniors
- ALAN VARELA – FC Porto
- EZEQUIEL FERNÁNDEZ – Bayer Leverkusen
- RODRIGO DE PAUL – Inter de Miami
- EXEQUIEL PALACIOS – Bayer Leverkusen
- ENZO FERNÁNDEZ – Chelsea
- ALEXIS MAC ALLISTER – Liverpool
- GIOVANI LO CELSO – Real Betis Balompié
- NICOLÁS DOMÍNGUEZ – Nottingham Forest
- EMILIANO BUENDIA – Aston Villa
- VALENTÍN BARCO – Racing Club de Estrasburgo
- LIONEL MESSI – Inter de Miami
- NICOLÁS PAZ – Calcio Como 1907
- FRANCO MASTANTUONO – Real Madrid
- THIAGO ALMADA – Atlético de Madrid
- TOMÁS ARANDA – Boca Juniors
- NICOLÁS GONZÁLEZ – Atlético de Madrid
- ALEJANDRO GARNACHO – Chelsea
- GIULIANO SIMEONE – Atlético de Madrid
- MATÍAS SOULÉ – AS Roma
- CLAUDIO ECHEVERRI – Girona Fútbol Club
- GIANLUCA PRESTIANNI – SL Benfica
- SANTIAGO CASTRO – Bologna FC
- LAUTARO MARTÍNEZ – Internazionale de Milán
- JOSÉ MANUEL LÓPEZ – Palmeiras
- JULIÁN ÁLVAREZ – Atlético de Madrid
- MATEO PELLEGRINO – Parma Calcio