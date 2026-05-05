Según los fabricantes, esta es la forma correcta de limpiar la pantalla del televisor para no dañarla

Las pantallas del televisor tienen superficies extremadamente sensibles a la presión y a los agentes químicos. Es por eso que los fabricantes señalan que una limpieza adecuada es muy importante para prevenir fallas técnicas y estirar la vida útil de los equipos.

Para evitar marcas o daños irreparables en los píxeles, los especialistas recomiendan seguir un protocolo estricto y suave. En primer lugar, apagar el televisor para identificar mejor las huellas y el polvo.

Pasar un paño de microfibra limpio y seco con movimientos circulares y muy suaves. La microfibra es la única textura recomendada porque atrapa las partículas sin rayar ni soltar pelusas.

En caso de que haya huellas dactilares marcadas, humedecer el paño con agua destilada (nunca directo sobre el panel). Pasarlo sin presionar y usar un segundo paño seco para retirar la humedad residual y evitar vetas de agua.

En cuanto a los marcos plásticos y las rejillas de ventilación traseras, se puede usar un plumero o una aspiradora de mano a mínima potencia.

Por su parte, por su uso constante, el control remoto es uno de los mayores focos de gérmenes y grasa en el hogar. Su limpieza requiere un cuidado especial para no arruinar los circuitos internos. En primer lugar, se retiran las baterías antes de empezar para resguardar los contactos.

Luego humedecer un paño de microfibra con una solución de agua y una pizca de alcohol isopropílico. Limpiar toda la superficie y el recorrido entre los botones. Se puede usar un hisopo o un cepillo de dientes de cerdas muy suaves para remover la suciedad atrapada en las ranuras de las teclas.

Por último, repasar con un paño seco, dejá ventilar el dispositivo un par de minutos a temperatura ambiente y volver a colocar las pilas.