El error que todos cometen con la escobilla del baño y el truco con 3 ingredientes para dejarla como nueva

La escobilla de baño es uno de los artefactos de limpieza más olvidados a la hora de higienizar el baño. Este objeto acumula una gran cantidad de bacterias y suciedad por humedad y residuos fecales, que puede generar malos olores en el baño e infecciones respiratorias.

Para evitar riesgos, se recomienda desinfectar semanalmente con un truco que solo lleva 3 elementos: vinagre blanco incoloro, 1 cucharada de bicarbonato de sodio y abundante agua fría.

El primer paso es rociar la escobilla con vinagre blanco y espolvorear una cucharada de bicarbonato de sodio . La mezcla tiene que reposar por 20 minutos para absorber malos olores y eliminar las bacterias. Luego hay que enjuagar con abundante agua fría para que todos los residuos se desprendan.

Otros trucos para mantener la limpieza del baño

El secado también es fundamental para que no proliferen las bacterias. No hay que guardarlas húmedas en el soporte, sino que se recomienda cerrar la tapa del inodoro sobre el mango de la escobilla para que se seque suspendida en el aire.

Además de la desinfección semanal, hay que cuidar el soporte. El recipiente donde se coloca la escobilla suele acumular agua contaminada. Por eso es de vital importancia vaciarlo y desinfectarlo semanalmente con lejía o limpiador multiusos para evitar el moho.

baño, plantas Es aconsejable tener plantas que absorban la humedad en el baño. Gemini

La eficacia del viangre blanco y el bicarbonato de sodio se debe a sus propiedades químicas que generan una reacción física al entrar en contacto. Aunque son potentes por separado, su contacto crea una “poción mágica” que ayuda a aflojar la suciedad y los residuos pegados, lo que facilita su eliminación posterior.