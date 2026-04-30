La Anmat prohibió la venta y uso de productos de limpieza sin registro

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( Anmat ) publicó este miércoles 30 de abril tres nuevas disposiciones que prohíben la comercialización de productos de limpieza sin registro, un equipo médico extraviado y dispositivos cardiovasculares que ingresaron al país de forma irregular.

La Disposición 2406/2026 involucra a la firma Química El Regreso S.R.L., con sede en Lomas del Mirador, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires. Durante una inspección de Buenas Prácticas de Fabricación, inspectores del organismo detectaron productos domisanitarios sin registro y otros con irregularidades graves en su elaboración.

Los productos prohibidos en todo el territorio nacional son tres: la Solución de Hipoclorito de Sodio 85 gr Cl/L (cloro desinfectante para superficies y piletas), el Líquido Multiuso Limpiavidrios Lomir y el Desinfectante para Superficies Alcohol 70° Lomir listo para usar.

Uno de los hallazgos más llamativos de la inspección fue que la empresa compraba bidones de alcohol 70° a un proveedor externo sin rotulado de materia prima y luego los etiquetaba como si fueran producto terminado propio, incumpliendo la normativa de registro. Como consecuencia de las irregularidades, la firma quedó inhibida de elaborar, fraccionar, importar y exportar productos domisanitarios. Además, Anmat instruyó un sumario sanitario a la empresa y a su Director Técnico.

Hay algunos productos de limpieza que no deben mezclarse. Foto: Pixabay - pixabay.com La Anmat prohibió varios productos domisanitarios de una firma tras detectar irregularidades. Foto: Pixabay - pixabay.com

Un equipo médico extraviado en el Hospital Fernández

La Disposición 2417/2026 prohíbe el uso de un equipo médico de alta complejidad que fue reportado como extraviado por la propia empresa responsable. Se trata de un Generador y cable conector de Litotricia Intravascular (IVL) de la marca Shockwave Medical, número de serie 47144, que se encontraba en consignación en el Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires y no pudo ser localizado tras reiterados intentos.

El equipo está destinado al tratamiento de arterias coronarias calcificadas y está clasificado como dispositivo de riesgo IV, el más alto en la escala del organismo. Al desconocerse su estado de funcionamiento e integridad, Anmat prohibió su uso en todo el país hasta que sea localizado.

Dispositivos cardiovasculares sin registro

La Disposición 2419/2026, afecta a la firma Soloimportación S.R.L., habilitada como importadora y distribuidora de productos médicos con sede en la Ciudad de Buenos Aires. Durante una inspección, se encontraron en su depósito tres tipos de dispositivos médicos para uso cardiovascular sin registro sanitario ante Anmat: un introductor radial, un catéter angiográfico y una guía metálica, todos de la marca estadounidense Gamamed Vascular Systems.

La particularidad del caso es que los productos fueron entregados por un representante de la marca residente en Estados Unidos sin dejar ningún comprobante. Anmat prohibió su uso y comercialización en todo el país e instruyó un sumario sanitario a la empresa y a su director técnico.