La Anmat prohibió la venta de un botox y un medicamento para adelgazar que se ofrecían sin registro

La Anmat alertó en el Boletín Oficial sobre la venta de productos sin autorización en redes y Mercado Libre y advirtió que implican riesgos para la salud.

La Anmat prohibió una toxina botulínica sin registro que se vendía por redes sociales y representa un riesgo sanitario. Foto: frederickdermatology.com

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este martes la comercialización de dos productos que se vendían de forma irregular a través de Instagram y Mercado Libre: una toxina botulínica identificada como Israderm y un medicamento para bajar de peso llamado Lipoless, que contiene tirzepatida. Ninguno de los dos registrado ante el organismo.

Las disposiciones 2325/2026 y 2369/2026, publicadas en el Boletín Oficial el 29 de abril, prohíben el uso, la comercialización y la distribución de ambos productos en todo el territorio nacional hasta que obtengan las habilitaciones sanitarias correspondientes.

Botox sin registro vendido por Instagram El primer caso involucra a la toxina botulínica Israderm, detectada a través de publicaciones en Instagram. Al consultar los registros oficiales, Anmat confirmó que el producto no está inscripto en el Registro de Especialidades Medicinales. El organismo advirtió que la toxina botulínica es un medicamento de venta bajo receta archivada, que solo puede comercializarse en farmacias y debe ser administrado por un profesional médico. Al desconocerse su procedencia, no pueden garantizarse su calidad, seguridad ni eficacia.

Medicamento para adelgazar ofrecido en Mercado Libre El segundo caso es Lipoless 2,5 mg, un producto que contiene tirzepatida y se identificaba como proveniente del laboratorio paraguayo Eticos. Se comercializaba a través de Mercado Libre sin ningún tipo de registro ante Anmat. Al igual que en el caso anterior, la tirzepatida es un principio activo que en Argentina requiere receta médica y solo puede venderse en farmacias habilitadas. El organismo señaló que al desconocerse su origen legítimo, el producto representa un peligro concreto para quienes lo consuman.

pastillas.jpg El medicamento con tirzepatida fue detectado en plataformas online sin autorización y quedó prohibido en todo el país. Foto: Archivo