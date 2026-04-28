PAMI ofrece cursos gratis: cómo anotarse y qué opciones hay

PAMI ofrece talleres gratuitos en todo el país con propuestas educativas y recreativas pensadas para jubilados y pensionados.

PAMI cuenta con una amplia oferta de beneficios que va mucho más allá de la entrega de anteojos, pañales o medicamentos. A través del programa UPAMI y de sus talleres sociopreventivos, la obra social busca que sus afiliados mantengan una vida activa, ejerciten la mente y, sobre todo, encuentren espacios de socialización.

Tanto en modalidades presenciales como virtuales, las temáticas son tan diversas como los intereses de los beneficiarios: desde idiomas, fotografía y computación, hasta yoga, danza, artes culinarias y educación ambiental.

Guía paso a paso para inscribirse en talleres de PAMI La inscripción es sencilla y puede realizarse desde una computadora o a través de la aplicación oficial de PAMI en el celular. Solo hay que seguir estos pasos:

Ingreso al portal: accedé a la sección de "Cursos Universitarios UPAMI" o "Talleres Sociopreventivos" en la web oficial de PAMI.

Búsqueda por interés: filtrá las opciones según la temática que te guste o la cercanía a tu domicilio si preferís la modalidad presencial.

Selección del curso: una vez elegido el taller, hacé clic en "Inscribirme".

Confirmación de datos: completá el formulario con tu información personal y confirmá la operación. Una vez confirmada la vacante, el docente o tallerista a cargo se comunicará directamente con el afiliado por teléfono o correo electrónico para coordinar el inicio de la actividad.

Jubilados-Redes Sociales - Interna 1 Los cursos buscan promover el aprendizaje y la inclusión. Foto: Archivo