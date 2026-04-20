Vuelven los talleres de PAMI: la guía paso a paso para anotarse
PAMI recordó en sus redes sociales que se encuentra abierta la inscripción para cursos y talleres 2026.
Ya están abiertas las inscripciones para los nuevos cursos y talleres del PAMI. El organismo confirmó que las capacitaciones son gratuitas para todos los beneficiarios y que no es necesario tener formación previa para participar de las distintas propuestas disponibles este año.
Estas capacitaciones forman parte del Programa Universidad para Adultos Mayores Integrados (UPAMI), que combina modalidades presenciales y virtuales. Para quienes opten por la asistencia física, el organismo recomienda realizar la inscripción en la sede universitaria más cercana a su domicilio.
Cómo inscribirse a los cursos UPAMI
Para conocer la oferta completa, los beneficiarios deben ingresar a la web oficial de PAMI. Allí podrán filtrar los talleres por temática o por institución educativa. Actualmente, existen más de 30 categorías que incluyen desde gimnasia, técnicas corporales y danza, hasta ciencias, ejercicios de memoria, juegos de mesa y alfabetización digital.
Al seleccionar una propuesta, el afiliado podrá acceder a una descripción detallada del contenido, conocer los cupos disponibles, la modalidad y los horarios. Además, el sistema informa la duración total del taller y la fecha límite para completar la inscripción.
Con esta iniciativa, el PAMI busca no solo brindar nuevas herramientas de aprendizaje, sino también fomentar la socialización y el bienestar mental de los adultos mayores. Se trata de una oportunidad única para mantenerse activo, conectar con pares y descubrir nuevos intereses sin salir de la comunidad.