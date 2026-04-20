Vuelven los talleres de PAMI: la guía paso a paso para anotarse

PAMI recordó en sus redes sociales que se encuentra abierta la inscripción para cursos y talleres 2026.

Los talleres de PAMI buscan fomentar la integración y el aprendizaje en la tercera edad.

Ya están abiertas las inscripciones para los nuevos cursos y talleres del PAMI. El organismo confirmó que las capacitaciones son gratuitas para todos los beneficiarios y que no es necesario tener formación previa para participar de las distintas propuestas disponibles este año.

Estas capacitaciones forman parte del Programa Universidad para Adultos Mayores Integrados (UPAMI), que combina modalidades presenciales y virtuales. Para quienes opten por la asistencia física, el organismo recomienda realizar la inscripción en la sede universitaria más cercana a su domicilio.

Cómo inscribirse a los cursos UPAMI Para conocer la oferta completa, los beneficiarios deben ingresar a la web oficial de PAMI. Allí podrán filtrar los talleres por temática o por institución educativa. Actualmente, existen más de 30 categorías que incluyen desde gimnasia, técnicas corporales y danza, hasta ciencias, ejercicios de memoria, juegos de mesa y alfabetización digital.

Al seleccionar una propuesta, el afiliado podrá acceder a una descripción detallada del contenido, conocer los cupos disponibles, la modalidad y los horarios. Además, el sistema informa la duración total del taller y la fecha límite para completar la inscripción.

PAMI ofrece diferentes cursos para jubilados. Foto: Freepik Una oportunidad para que los adultos mayores se mantengan activos y conecten con sus pares.Foto: Freepik