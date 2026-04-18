PAMI: teléfonos, WhatsApp y cómo contactarse en 2026 sin caer en estafas

El PAMI actualizó sus canales de contacto y atención en 2026 con el objetivo de agilizar trámites, mejorar la experiencia de los afiliados y reforzar la seguridad frente a estafas . La obra social amplió las vías de gestión disponibles en todo el país y busca que la información llegue de forma directa, sin intermediarios.

El nuevo esquema incorpora distintos niveles de atención según el tipo de consulta. Los afiliados pueden optar por líneas telefónicas, canales digitales o atención presencial, en un sistema que apunta a ordenar la demanda y reducir los tiempos de respuesta en situaciones urgentes.

PAMI ofrece distintos medios para que los afiliados se contacten sin caer en estafas.

Uno de los ejes centrales es la segmentación por zonas, que permite a los afiliados comunicarse con números asignados según su lugar de residencia. Esto mejora la rapidez de respuesta, especialmente en emergencias, donde las unidades móviles deben actuar con mayor eficiencia.

Número de afiliación

Teléfono de contacto

Dirección exacta

Esta información permite validar la identidad del afiliado y agilizar la gestión del pedido.

Línea 138: atención 24 horas en todo el país

El servicio telefónico sigue siendo clave dentro del sistema. A través de la línea gratuita 138, conocida como “PAMI Escucha y Responde”, los afiliados pueden realizar consultas, reclamos y sugerencias durante las 24 horas, todos los días del año.

Este canal permite acceder a información sobre:

Cartilla médica

Coberturas vigentes

Estado de trámites

Prestaciones sociales

La centralización de consultas busca evitar traslados innecesarios y facilitar el acceso a la información desde cualquier punto del país.

WhatsApp y atención digital: qué cambia

Otra de las novedades es la actualización del asistente virtual de WhatsApp, que sumará nuevas funciones. Entre ellas, se prevé la posibilidad de gestionar turnos, consultar expedientes y realizar trámites directamente desde el celular.

El objetivo es reducir la saturación en agencias físicas y ofrecer alternativas más rápidas y accesibles para los afiliados.

Atención presencial y turnos

La atención en oficinas continúa vigente y sigue siendo una opción importante. PAMI cuenta con más de 600 agencias y 38 Unidades de Gestión Local distribuidas en todo el país.

Para ser atendido, es necesario solicitar turno previo a través de la web oficial o concurrir a la sede correspondiente según el domicilio. Este sistema busca organizar la atención y disminuir los tiempos de espera.

Alerta por estafas: cómo evitar fraudes

En paralelo a estos cambios, el organismo reforzó las advertencias por estafas virtuales. Desde PAMI recuerdan que no existen intermediarios habilitados para realizar trámites ni gestionar beneficios.

Entre las principales recomendaciones:

No compartir datos personales con terceros

No pagar por gestiones o trámites

Utilizar solo canales oficiales

El organismo también habilitó un newsletter mensual con información y alertas que llega directamente al correo electrónico registrado.

Canales oficiales de PAMI en 2026

Para evitar fraudes y garantizar una atención segura, estos son los medios habilitados:

Teléfono: 138 (atención gratuita 24/7)

Emergencias: 139 (disponible en AMBA y Rosario)

Sitio web: pami.org.ar

Reclamos: disponibles online o vía telefónica

Redes sociales: cuentas oficiales verificadas

WhatsApp: canal oficial con asistente virtual

La actualización del sistema de atención de PAMI apunta a simplificar trámites, mejorar la comunicación con los afiliados y reforzar la seguridad. Utilizar únicamente los canales oficiales es clave para evitar inconvenientes y acceder a la información de forma segura.