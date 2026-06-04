Mi PAMI: qué gestiones pueden resolverse desde el celular sin salir de casa

Hasta hace algunos años, resolver un trámite de PAMI casi siempre implicaba una salida de casa. Había que pedir un turno, acercarse a una agencia y esperar para ser atendido. Hoy la situación es diferente. Cada vez más jubilados utilizan Mi PAMI para realizar consultas y gestiones desde el celular o la computadora, una alternativa que ganó terreno especialmente entre quienes buscan evitar traslados y largas esperas.

La transformación fue gradual, pero terminó cambiando hábitos. Lo que antes requería una visita presencial ahora puede resolverse en pocos minutos desde cualquier lugar con acceso a internet. La plataforma reúne servicios médicos, documentación personal y distintas herramientas que permiten seguir tratamientos, consultar prestaciones y acceder a información clave sin depender de una oficina física.

Entre las funciones más consultadas aparece la posibilidad de gestionar turnos médicos. Los afiliados pueden revisar información vinculada con especialistas, estudios y prestaciones disponibles dentro de la cartilla de atención.

También es posible acceder a recetas electrónicas, consultar medicamentos con cobertura, revisar parte del historial de atención y realizar diferentes solicitudes relacionadas con prestaciones médicas. Estas herramientas fueron incorporándose progresivamente para simplificar procesos que antes requerían documentación en papel o gestiones presenciales.

Otro de los servicios que ganó protagonismo es la consulta de cartillas médicas actualizadas. De esta manera, los usuarios pueden verificar prestadores, centros de atención y especialidades disponibles según su ubicación.

Continúan los conflictos en el PAMI PAMI

La credencial digital y otras herramientas útiles

Muchos afiliados comenzaron a utilizar la credencial digital como reemplazo de la documentación física. La aplicación permite mostrarla directamente desde el teléfono cuando se necesita realizar una consulta médica o retirar medicamentos en farmacias adheridas.

PAMI confirmó además que durante 2026 continúan siendo válidos distintos formatos de credenciales, incluida la digital, la provisoria con código QR y la credencial plástica tradicional. Esto permite que cada afiliado utilice la modalidad que le resulte más cómoda.

La plataforma también ofrece acceso a reclamos, consultas administrativas y seguimiento de diferentes solicitudes, lo que facilita conocer el estado de cada gestión sin necesidad de llamar o acercarse personalmente a una dependencia.

Un cambio que modifica la relación con el sistema

Para muchos jubilados, aprender a utilizar la aplicación significó incorporar una nueva forma de relacionarse con el sistema de salud. Al principio hubo dudas y cierta resistencia, algo habitual cuando aparece una herramienta digital nueva. Sin embargo, con el paso del tiempo, cada vez más afiliados comenzaron a descubrir que podían resolver gestiones cotidianas desde su casa.

El crecimiento de la plataforma quedó reflejado en los propios datos del organismo. Durante 2026, PAMI informó que Mi PAMI superó los dos millones de usuarios y continúa incorporando funciones para ampliar la cantidad de trámites que pueden realizarse de manera remota.

Para quienes todavía no la utilizan, la aplicación se convirtió en una puerta de acceso rápida a servicios que antes demandaban tiempo, traslados y esperas. Y para quienes ya la usan de manera habitual, representa una herramienta que simplifica buena parte de las gestiones vinculadas con la cobertura médica y las prestaciones del organismo.