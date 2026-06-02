PAMI: qué medicamentos todavía requieren receta en papel
A pesar de la receta electrónica, PAMI aún exige receta en papel para ciertos medicamentos especiales.
PAMI utiliza la receta electrónica para la mayoría de los tratamientos ambulatorios, un sistema que permite a los afiliados retirar medicamentos en farmacias de todo el país sin necesidad de presentar una receta impresa. Sin embargo, existen algunas excepciones que todavía requieren documentación en papel.
¿Qué es la receta electrónica de PAMI?
La receta electrónica es una herramienta que permite a médicos de cabecera y especialistas emitir prescripciones de manera digital. Una vez generada, la receta queda registrada en el sistema y puede consultarse a través de Mi PAMI.
Gracias a este mecanismo, el afiliado solo necesita presentar su DNI y la credencial de PAMI en una farmacia adherida. El farmacéutico accede a la receta desde el sistema, evitando trámites adicionales y reduciendo el uso de documentación física.
Los tratamientos que todavía requieren receta en papel
Aunque la receta electrónica es la modalidad principal, PAMI mantiene la obligación de presentar una receta impresa y firmada por el médico para determinados tratamientos. Esta exigencia alcanza a medicamentos oncológicos, antirretrovirales, psicofármacos y otros medicamentos especiales.
En estos casos, la farmacia solicita la documentación física para validar la prescripción y otorgar la cobertura correspondiente. Por eso, los afiliados que reciben este tipo de tratamientos deben verificar con su médico que la receta esté correctamente impresa y firmada antes de concurrir a retirarlos.