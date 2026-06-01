PAMI exige validar la identidad de sus afiliados: cómo completar el trámite

PAMI recordó a sus afiliados la importancia de validar su identidad al momento de registrarse o actualizar datos en la plataforma Mi PAMI. El proceso busca reforzar la seguridad de las cuentas y proteger la información personal de los usuarios .

Según explicó el organismo, durante el registro en Mi PAMI o cuando se actualizan datos personales, el sistema envía un código por mensaje de texto (SMS) al número de teléfono informado por el afiliado.

Este paso permite verificar que la persona que intenta ingresar es realmente la titular de la línea telefónica asociada a la cuenta. De esta manera, se reducen los riesgos de accesos indebidos y se protege la información personal.

Durante el registro en Mi PAMI, los usuarios reciben un código de verificación para confirmar su identidad. Foto: PAMI

Cómo completar el trámite

Para validar la identidad, el afiliado debe ingresar a Mi PAMI y completar el proceso de registro o actualización de datos. Luego recibirá un código de verificación mediante SMS que deberá ingresar en la plataforma.

Una vez completado este paso, el usuario quedará registrado y podrá ingresar en futuras ocasiones utilizando su CUIL y contraseña. Desde PAMI remarcan que esta medida busca fortalecer la seguridad de los servicios digitales y evitar posibles fraudes o suplantaciones de identidad.