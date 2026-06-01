PAMI exige validar la identidad de sus afiliados: cómo completar el trámite
PAMI exige a sus afiliados validar su identidad para garantizar la seguridad de sus cuentas y proteger datos personales. Conozca el sencillo trámite.
PAMI recordó a sus afiliados la importancia de validar su identidad al momento de registrarse o actualizar datos en la plataforma Mi PAMI. El proceso busca reforzar la seguridad de las cuentas y proteger la información personal de los usuarios.
¿Por qué PAMI pide validar la identidad?
Según explicó el organismo, durante el registro en Mi PAMI o cuando se actualizan datos personales, el sistema envía un código por mensaje de texto (SMS) al número de teléfono informado por el afiliado.
Este paso permite verificar que la persona que intenta ingresar es realmente la titular de la línea telefónica asociada a la cuenta. De esta manera, se reducen los riesgos de accesos indebidos y se protege la información personal.
Cómo completar el trámite
Para validar la identidad, el afiliado debe ingresar a Mi PAMI y completar el proceso de registro o actualización de datos. Luego recibirá un código de verificación mediante SMS que deberá ingresar en la plataforma.
Una vez completado este paso, el usuario quedará registrado y podrá ingresar en futuras ocasiones utilizando su CUIL y contraseña. Desde PAMI remarcan que esta medida busca fortalecer la seguridad de los servicios digitales y evitar posibles fraudes o suplantaciones de identidad.