PAMI advierte sobre cobros indebidos: qué tienen que hacer los jubilados

Ante cobros indebidos, PAMI recuerda a los jubilados qué prestaciones son gratuitas y cómo denunciar.

﻿Alerta de PAMI: la obra social recordó que el cobro de plus por recetas y atención médica es una práctica ilegal.

PAMI lanzó una importante advertencia para todos sus afiliados ante el aumento de reclamos por irregularidades en la atención médica. El organismo recordó la prohibición absoluta de exigir pagos extras por servicios y prestaciones cubiertas. Exigir dinero complementario en estos casos constituye una práctica ilegal que debe ser reportada de forma inmediata.

El recordatorio busca proteger el bolsillo de los jubilados y pensionados frente a situaciones abusivas detectadas en distintas especialidades médicas y centros de salud de todo el país.

Qué prestaciones deben ser 100% gratuitas El organismo fue categórico al señalar que ninguna persona, clínica o consultorio puede solicitar dinero por fuera de los canales oficiales. Los afiliados tienen derecho al acceso gratuito y sin plus en los siguientes servicios incluidos en su cartilla:

Consultas médicas: tanto con médicos de cabecera como con especialistas.

Recetas y órdenes de estudio: nadie puede cobrar por emitir, firmar ni entregar recetas de medicamentos o solicitudes de prácticas de salud.

Prácticas médicas y tratamientos: todo estudio de diagnóstico o tratamiento contemplado en la cobertura debe realizarse sin cargos adicionales. Crece la preocupación por la situación de PAMI Ante la duda, el afiliado se debe comunicar con los canales oficiales o con el 138 PAMI Escucha y Responde. Milagros Lostes / MDZ Qué hacer ante cobros indebidos y cómo denunciar Para frenar estas irregularidades, la participación de los afectados es clave. Ante la sospecha de una estafa o la exigencia de un pago no autorizado, el beneficiario no debe abonar el dinero y tiene que radicar el reclamo correspondiente.