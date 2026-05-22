El Gobierno emitirá deuda para financiar al PAMI: aprobó una asistencia por $580.000 millones

El Gobierno nacional aprobó una asistencia financiera extraordinaria de $580.000 millones para el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados ( PAMI ) , en un contexto marcado por denuncias de demoras en la atención, problemas con prestadores y dificultades en la provisión de medicamentos para afiliados.

La medida fue oficializada por la Resolución 26/2026 de las secretarías de Finanzas y Hacienda que indica que los fondos estarán destinados a cubrir compromisos con proveedores y garantizar la continuidad de las prestaciones médicas y sociales que brinda el organismo.

Desde el Ministerio de Economía reconocieron que el instituto atraviesa una “ situación financiera crítica ”, lo que obligó a instrumentar un esquema de financiamiento especial para reforzar su funcionamiento operativo.

El auxilio económico será canalizado a través de la ampliación de emisiones de Letras Capitalizables del Tesoro Nacional en pesos (LECAPS) , con vencimientos escalonados entre julio y septiembre de este año. De esta manera, el Estado recurrirá nuevamente al mercado de deuda para sostener las cuentas del organismo previsional.

El esquema dispuesto contempla tres desembolsos. El primero equivaldrá al 33% del total y se instrumentará con títulos que vencerán el 31 de julio de 2026, por un monto nominal superior a $173.672 millones.

Otro 33% será cubierto mediante letras con vencimiento el 31 de agosto, por alrededor de $164.037 millones. El tramo final, correspondiente al 34% restante, se completará con instrumentos que expirarán el 30 de septiembre y que representan más de $187.363 millones.

La normativa establece además que los instrumentos serán entregados tomando como referencia su valor técnico calculado al 18 de mayo y deberán ser cancelados dentro del mismo ejercicio fiscal, tal como dispone la Ley de Presupuesto vigente para 2026.

Desde el PAMI informaron que "el financiamiento por parte del Tesoro Nacional es una práctica administrativa y contable habitual que se realiza en PAMI. A lo largo de estos años de gestión la obra social ha contado con los aportes que fue necesitando".

"El objetivo de este aporte es cumplir con las obligaciones que el Instituto tiene con distintos prestadores y proveedores, y garantizar la continuidad de todas las prestaciones y tratamientos que reciben los afiliados", consignaron desde la obra social, que agregaron: "El aporte se va a realizar de manera escalonada durante tres meses y no significa emisión monetaria sino que se trata de un instrumento financiero que permite conservar el orden económico y proteger los recursos del Instituto".

A su vez, sostienen que "el PAMI no está desfinanciado". "Está ordenando un sistema que durante años acumuló desvíos, falta de trazabilidad y enorme presión financiera producto de la falta de controles que había. Sumado a esto, el envejecimiento poblacional ya no es una tendencia: es una realidad global. Países como Alemania o Japón se encuentran repensando su sistema previsional para no estresarlo ante este fenómeno. No se trata solamente de ingresar personas al sistema, ya que cuando una sociedad envejece, cambian las enfermedades, cambia la demanda y aumenta la complejidad", concluyeron.

Denuncias por pagos y coberturas

La asistencia financiera se produce en un escenario de conflictividad en el sistema de salud destinado a jubilados y pensionados. En las últimas semanas se multiplicaron los reclamos de afiliados y prestadores por retrasos en pagos, reducción de coberturas y dificultades para acceder a medicamentos esenciales.

El titular del PAMI, Esteban Leguízamo, reconoció en las últimas horas la crisis en el organismo, aunque defendió las auditorías impulsadas por el organismo para “ordenar y eficientizar el gasto”.

El funcionario aseguró que no hay recortes en las prestaciones y sostuvo que las auditorías buscan detectar irregularidades y mejorar el uso del presupuesto del PAMI. “No hay cortes de prestaciones ni dejamos de dar servicios”, dijo.