Atención jubilados de PAMI: el requisito que ahora deben cumplir para evitar bloqueos virtuales

PAMI reforzó durante mayo los controles de seguridad sobre las cuentas digitales de jubilados y pensionados afiliados. La obra social confirmó que quienes no tengan correctamente validados sus datos personales en la plataforma Mi PAMI podrían encontrar restricciones para realizar distintos trámites online.

La medida forma parte de un nuevo esquema de validación de identidad impulsado para prevenir fraudes virtuales, accesos no autorizados y estafas que utilizan el nombre de la obra social para obtener información sensible de los afiliados.

Los jubilados de PAMI deberán cumplir una serie de pasos para poder utilizar la aplicación y evitar bloqueos.

Crece la preocupación por la situación de PAMI

El principal cambio apunta a la validación correcta de identidad dentro del sistema Mi PAMI. Para seguir utilizando normalmente las funciones digitales, los usuarios deben mantener actualizados sus datos personales y de contacto.

Entre los requisitos exigidos por la obra social aparecen:

Tener una cuenta activa en Mi PAMI.

Validar el correo electrónico registrado.

Informar un número de celular actualizado.

Confirmar datos personales coincidentes.

Crear una contraseña segura.

Desde PAMI explicaron que el objetivo es fortalecer la protección de las cuentas y reducir maniobras fraudulentas que crecieron en los últimos años.

Qué trámites podrían verse afectados

Las restricciones impactarían principalmente sobre las gestiones digitales vinculadas a recetas electrónicas, órdenes médicas, turnos, consultas administrativas y acceso a la credencial digital.

Además, la obra social recordó que muchos procesos de validación y recuperación de cuentas ahora se realizan mediante correo electrónico o teléfono celular, por lo que mantener actualizados esos datos resulta clave para evitar inconvenientes.

En algunos casos, el sistema también puede solicitar verificaciones adicionales si detecta accesos sospechosos o inconsistencias en la información cargada por el afiliado.

Las recomendaciones de PAMI para evitar estafas

La obra social también reiteró una serie de medidas de seguridad para proteger las cuentas de los afiliados frente a intentos de fraude virtual.

Entre las principales recomendaciones aparecen:

No compartir claves ni códigos de verificación.

Evitar ingresar datos personales desde enlaces enviados por WhatsApp o SMS.

Utilizar únicamente la página oficial y la app Mi PAMI.

No brindar contraseñas bancarias por teléfono.

Desde el organismo aclararon que nunca solicitan claves completas ni datos sensibles mediante llamadas, mensajes o redes sociales.

Qué puede pasar si no se actualizan los datos

PAMI advirtió que mantener información desactualizada puede generar distintos inconvenientes al momento de utilizar los servicios digitales.

Las principales dificultades pueden incluir:

Bloqueos preventivos de la cuenta.

Problemas para recuperar el acceso.

Dificultades para validar identidad.

Restricciones temporales en trámites online.

De todos modos, la obra social aclaró que la medida no implica la pérdida de prestaciones médicas ni la suspensión de la cobertura, ya que los afiliados también pueden continuar realizando trámites de manera presencial.