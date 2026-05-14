Anses confirmó un nuevo aumento de las jubilaciones para junio de 2026

Anses confirmó que se viene un nuevo aumento para jubilados, pensionados y para beneficiarios de planes sociales que otorga el organismo. El incremento se aplicará desde el mes de junio de 2026 y quienes perciban bono también tendrán una continuidad en ese beneficio.

Este nuevo aumento se confirmó este jueves luego de que el Indec revelara la inflación del mes de abril, que fue de 2,6% a nivel nacional según el reporte del organismo que mide el IPC y la canasta básica.

De esta forma y por una medida del Gobierno que se aplica desde 2024 por decreto, las jubilaciones aumentan por inflación.

Es decir que los jubilados tendrán un 2,6% de incremento en sus haberes siempre y cuando cobren la mínima.

Así las cosas, Anses confirmó que la jubilación mínima ahora pasará desde junio a $403.000 para los adultos mayores.

A dicho monto hay que sumarle el bono extraordinario de $70.000 que otorga el Gobierno y que se confirmó que seguirá vigente para el mes de junio. Con ese número, el monto a cobrar en junio sería de $473.000 para un jubilado con la mínima.

PESOS Anses activó el calendario de pagos de la AUH en marzo, con acreditaciones según la terminación del DNI. Archivo MDZ

AnsesMientras tanto, jubilados de Anses también recibirán el aguinaldo, como cada año.

El Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo, equivale al 50% del haber más alto percibido durante el semestre. En el caso de jubilados y pensionados, Anses lo deposita junto con el haber mensual correspondiente a junio.

Por ese motivo, el aumento que se defina esta semana no solo impactará en la jubilación mensual sino también en el monto del aguinaldo, ya que ambos conceptos estarán vinculados al nuevo haber actualizado.