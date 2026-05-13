Anses anunció aumentos en las asignaciones familiares: los nuevos montos

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) oficializó un nuevo aumento para las asignaciones familiares y prestaciones sociales que comenzará a regir en mayo de 2026. El incremento será del 3,38% y responde al esquema de actualización mensual basado en la inflación registrada dos meses atrás.

La medida impacta sobre la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE), el sistema SUAF y otras prestaciones administradas por el organismo previsional. El ajuste se aplica en el marco del Decreto 274/2024, que estableció una fórmula de movilidad mensual vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Con el aumento confirmado, el valor mensual de la AUH por hijo alcanza los $113.028,24 netos, luego de la retención del 20% que ANSES mantiene hasta la presentación de la Libreta AUH, documento que acredita controles sanitarios y asistencia escolar.

En el caso de hijos con discapacidad, el beneficio supera los $368.000 netos mensuales tras aplicarse la retención correspondiente.

PESOS Anses. Archivo MDZ

Qué pasa con la Tarjeta Alimentar

ANSES confirmó además que la Tarjeta Alimentar mantendrá los mismos valores vigentes desde mayo de 2024, sin modificaciones para este mes. El beneficio se acredita automáticamente junto con la AUH y está destinado a familias con hijos menores o personas con discapacidad a cargo.

Los montos actuales son:

1 hijo: $72.250

2 hijos: $113.299

3 o más hijos: $149.425

Calendario de pagos de mayo 2026

El organismo previsional también difundió el cronograma de pagos correspondiente a mayo de 2026. Las fechas se organizan según la terminación del DNI y contemplan modificaciones por los feriados nacionales del mes.

Para los titulares de AUH, el calendario comienza el 11 de mayo y finaliza el 22 de mayo:

DNI terminados en 0: 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8: 21 de mayo

DNI terminados en 9: 22 de mayo

Anses recordó que los beneficiarios pueden consultar las fechas exactas de cobro a través de la plataforma Mi Anses o en el sitio oficial del organismo.

En un contexto marcado por la inflación y la pérdida del poder adquisitivo, las actualizaciones mensuales de las prestaciones sociales se consolidan como una herramienta clave para millones de familias argentinas que dependen de estos ingresos para afrontar gastos esenciales.