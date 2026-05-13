Plan 1000 días de Anses: cuáles son los nuevos valores tras el aumento

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) actualizó en mayo de 2026 los montos del Plan 1000 días , el programa destinado a acompañar a personas gestantes y familias con hijos pequeños mediante distintas asignaciones y apoyos económicos.

El Plan 1000 días reúne una serie de políticas públicas orientadas al cuidado integral durante el embarazo y la primera infancia. El objetivo es garantizar mejores condiciones de salud, alimentación y acompañamiento económico desde la gestación hasta los primeros tres años de vida de los niños.

En mayo, el Complemento Leche pasó a ser de $53.290. Esta asistencia alimentaria está destinada a titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social y de la AUH con hijos de hasta 3 años. El objetivo es asegurar la provisión de leche y otros alimentos esenciales para un crecimiento saludable.

La Asignación por Cuidado de Salud Integral, también conocida como Complemento Salud, quedó fijada en $141.286 por menor de edad y en $460.045 por hijo con discapacidad. El pago está destinado a familias que cobran la AUH y acreditan los controles sanitarios y el calendario de vacunación correspondientes.

Aunque los montos ya fueron confirmados, el Ministerio de Capital Humano todavía no informó la fecha exacta de pago para este año.

Desde marzo rige el nuevo aumento en la AUH Foto: Anses El Plan 1000 días incluye ayudas económicas para embarazadas y familias con hijos pequeños. Foto: Anses

Asignaciones de pago único

El Plan 1000 días también incluye asignaciones de pago único por nacimiento y adopción. Tras el incremento de mayo, la asignación por nacimiento pasó a ser de $82.353, mientras que la asignación por adopción alcanzó los $492.366.

Estos pagos pueden ser solicitados por titulares de AUH, Asignación por Embarazo, trabajadores registrados, beneficiarios de ART, trabajadores rurales y personas que cobran la Prestación por Desempleo, entre otros grupos alcanzados por Anses.

Con estas actualizaciones, el organismo busca reforzar la asistencia económica destinada a familias con niños pequeños y personas gestantes. Los pagos se acreditan automáticamente para quienes cumplen con los requisitos establecidos.