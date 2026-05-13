Pagos de Anses: los beneficiarios que cobran este miércoles

La Anses sigue con los pagos de mayo y este miércoles alcanza a jubilados, AUH, embarazo y otras asignaciones.

Anses avanza este miércoles con nuevas terminaciones de DNI dentro del cronograma de mayo.

Anses continuará este miércoles con los pagos previstos para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones. En esta jornada, el organismo abonará prestaciones según la terminación del DNI y también mantendrá activos algunos beneficios que se cobran durante un período más amplio.

Quiénes cobran este miércoles 13 de mayo El calendario de pagos indica que hoy cobrarán los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo y tienen DNI terminado en 2. También recibirán el pago los titulares de AUH, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo con documento finalizado en 2.

En el caso de la Asignación por Prenatal, el pago de este miércoles corresponde a las personas con DNI terminado en 4 y 5.

Anses Algunas prestaciones se cobran este miércoles y otras seguirán disponibles hasta junio. MDZ

Pagos de Anses que siguen disponibles Además de las prestaciones ordenadas por terminación de documento, Anses mantiene abiertos otros pagos de mayo. Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se cobran entre el 11 de mayo y el 10 de junio para todas las terminaciones de DNI.