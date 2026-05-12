El petróleo continúa en alza y crece la incertidumbre en el mercado por Medio Oriente

El petróleo sube por segunda rueda consecutiva, mientras las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán siguen sin avances.

La incertidumbre respecto al desenlace del conflicto en Medio Oriente vuelve a impregnar al mercado. El precio del petróleo sube por segundo día consecutivo esta semana tras la negativa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la propuesta de Irán sobre un acuerdo de paz.

El precio del petróleo Brent sube 3% y se ubica en US$107 el barril. Mientras que el WTI sube 3,3% y opera a US$101,3.

Mientras las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán siguen sin avances y el bloqueo en el estrecho de Ormuz continúa. El mercado también se mantiene expectante del encuentro que se llevará a cabo entre Trump y Xi Jinping, presidente de la República Popular China.

A través de Truth Social, el mandatario estadounidense lanzó un mensaje, tras revisar la contrapropuesta de Teherán. "Acabo de leer la respuesta de los llamados 'representantes' de Irán. No me gusta. ¡TOTALMENTE INACEPTABLE!", escribió Trump hace un par de días.