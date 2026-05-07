El precio del petróleo rebota y quiebra los US$100, pero se mantiene la expectativa por la crisis en el Golfo

Los precios del petróleo volvieron a subir este jueves por encima de los 100 dólares el barril , tras la contracción de la rueda anterior, con los inversores aún evaluando las negociaciones de paz entre los representantes de Estados Unidos e Irán, mientras analizaban también los datos de inventarios estadounidenses.

Así, los futuros del petróleo Brent , la referencia del crudo en los mercados asiáticos, europeos y también en Argentina, habían caído -0,35% hasta los US$101,62 el barril a las 14:50 (hora argentina) luego de haber caído hasta 98,58 dólares por barril en el arranque de la jornada.

Los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) de referencia en Estados Unidos y gran parte de América Latina, en tanto también bajaron a US$95,196 una suba -0,89%, tras haber tocado los 92,39 dólares por barril, con baja de -2,8%.

El punto destacable es que ambos contratos cayeron más del 7% el miércoles, luego de que algunos informes sugirieran que Washington y Teherán se estaban acercando a un acuerdo para aliviar las tensiones en la región, buscando reabrir el estratégico estrecho de Ormuz , cuyo cierre impactó en los precios del petróleo desde marzo.

Los mercados energéticos han estado muy sensibles en torno a lo que ocurre en el estrecho de Ormuz , un punto estratégico del comercio global por donde transita cada cerca del 20% del petróleo y el gas natural licuado que sale desde el Golfo Pérsico hacia todo el mundo.

"Un acuerdo que restablezca el tráfico a través del estrecho de Ormuz reduciría la prima de riesgo de suministro, pero cualquier retraso o revés en las negociaciones podría volver a presionar al alza los precios del petróleo y el gas", señalaron analistas de ING en una nota.

Las conversaciones

De acuerdo a varios informes, el gobierno de Irán está revisando una nueva propuesta de Estados Unidos para encontrar una salida negociada a la guerra, que ya dura más de dos meses. Sin embargo, el presidente Donald Trump sigue presionando a Teherán y sostiene la amenaza de lanzar nuevos ataques si no se llega a un acuerdo sobre la cuestión nuclear.

Estados Unidos e Irán han estado trabajando a través de mediadores en Pakistán en un documento de una página para reanudar las conversaciones sobre un acuerdo de paz duradero. Según The Wall Street Journal las conversaciones estarían comenzando la próxima semana en Pakistán.

El informe explica que un proceso que podría llevar hasta un mes, buscaría resolver las disputas sobre las pretensiones nucleares de Irán y el levantamiento de las sanciones. Sin embargo, siguen los desacuerdos en áreas clave como el enriquecimiento nuclear y las inspecciones por parte de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA).

En este contexto, este miércoles Donald Trump sugirió en declaraciones en la Casa Blanca que EE.UU. había "ganado" la guerra y que las conversaciones con Teherán habían sido "muy buenas" en las últimas 24 horas. Fue una declaración que no cayó bien en Teherán, aunque el país asiático se mantuvo en la mesa de negociaciones.