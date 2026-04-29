El presidente del BCRA reconoció que la inflación fue alta: "El índice de precios aumentó más de lo esperado"

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, disertó en el marco de la Expo EFI 2026. Las expectativas de inflación, dólar y esquema cambiario.

El Banco Central, la entidad que conduce Santiago Bausili, está avanzando con un plan de recortes de gastos, que afectará a las operaciones financieras en las provincias.

El presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, estuvo presente en el segundo día de la Expo EFI 2026 y reconoció que la inflación fue alta, pero que hacia adelante se retomará el sendero desinflacionario.

El titular de la máxima autoridad monetaria sostuvo respecto del aspecto negativo de la dinámica inflacionaria de los últimos meses: "El índice de precios aumentó más de lo esperado. Esto es temporario".

Bausili remarcó que al ajuste de precios relativos jugó un papel importante en el IPC de los últimos meses. En su consideración, el precio de la carne viene con aumentos significativos que obedecen a la dinámica de ese mercado, el ajuste de las tarifas públicas, la estacionalidad de la Educación en marzo y el impacto del precio del petróleo debido al conflicto en Irán.

El presidente del BCRA señaló que a media que todos esos efectos se eliminen, se retomará el sendero desinflacionario. "Las expectativas están ancladas. La política monetaria está enfocada en que la inflación converja a niveles internacionales", expresó

Dólar y esquema cambiario Por otra parte, el funcionario recordó que los dos objetivos del esquema cambiario actual: funcionar como una transición hacia la libre flotación y proveer contención a las expectativas devaluatorias. "La estructura del régimen cambiario está fuera de discusión", sostuvo en relación a las compras de reservas.