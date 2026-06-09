En la previa del Mundial 2026, Luis Caputo precalienta y se prepara para cerrar el pago más importante del año

Falta casi un mes. Y Luis Caputo afirma, asegura y garantiza que está todo preparado, y que no habrá ninguna sorpresa, obviamente, desagradable. Y el mercado, hay que reconocer, le cree al ministro de Economía y actúa en consecuencia.

El próximo 9 de julio la Argentina enfrentará uno de los compromisos financieros más importantes del año: el pago de aproximadamente US$ 4.344 millones correspondientes al segundo vencimiento anual de capital e intereses de los bonos surgidos de la reestructuración de deuda de 2020, tanto bajo legislación argentina (Bonares) como extranjera (Globales).

Se trata del pago de unos US$ 3.000 millones que corresponden a amortización de capital, y alrededor de US$ 1.300 millones son intereses. Esto quiere decir que para el 10 de julio, el día después del pago, Argentina habrá reducido su deuda externa. Al menos tenuemente.

Con esto, Caputo despejará la incógnita financiera más importante de lo que resta del 2026. Y una vez cerrado este compromiso, habrá que comenzar a pensar en el 2027, en el que en total habrá que cumplir con el pago de unos US$ 21.000 millones. Pero ya habrá tiempo para estas preocupaciones, afirman en Economía.

Sobre la manera en que el Palacio de Hacienda piensa liquidar este compromiso, no hay confirmaciones oficiales. Sí muchas especulaciones que nacen desde el mercado local, de fuentes que siempre aseguran estar bien informadas. Y que hablan de una estructura prácticamente idéntica a la del pago del 9 de enero de 2026, que también era por US$ 4.300 millones.

Juntando dólares

Sería un mix de las siguientes fuentes de financiamiento:

Dólares propios del Tesoro: El Tesoro tiene ya entre US$ 1.700 y 2.200 millones en su cuenta en el BCRA. Venta de activos (represas del Comahue). La privatización de las represas aportó US$ 500–700 millones adicionales. Compra de dólares al BCRA. El Tesoro compra dólares al Banco Central usando pesos depositados en el propio BCRA. Habría disponibles ya unos U$S 1.500 millones para ser utilizados para este fin. Y se especula con unos U$S 1.000 millones más que se acumularían entre la próxima semana y la primera de julio. REPO con bancos internacionales (US$ 3.000 millones).

El BCRA cerró un repo con seis bancos (Bank of China, BBVA, Deutsche, Santander, JPMorgan, Goldman Sachs) por US$ 3.000 millones, a 372 días y 7,4% anual. Parte de esos dólares se pueden transferir al Tesoro para completar el pago.

La síntesis de las fuentes es que probablemente Economía utilice reservas del BCRA reforzadas por el REPO. Luego se buscará compensar esa salida con ingresos previos de financiamiento y acumulación de divisas antes y después del vencimiento, viendo significativamente el nivel de reservas netas y sin aumentar excesivamente el endeudamiento de corto plazo.

Luis Caputo emitió bonos en dólares y amplió colocaciones precisamente para reunir fondos destinados a este vencimiento, buscando la normalización financiera iniciada tras el acuerdo con el FMI.

Estado cumplidor

Una vez cumplido el pago, habrá que decir que Javier Milei cumplió a rajatabla con los compromisos de la deuda reestructurada por Martín Guzmán en agosto de 2020 como ministro de Economía de Alberto Fernández. La actual gestión pago ya dos vencimientos completos de intereses (en enero y julio del 2024) y tres grandes pagos semestrales desde enero de 2025 hasta enero 2026. Este será el cuarto. La correlación de los pagos es la siguiente:

9 de enero de 2024, US$ 1.600 millones en concepto intereses

9 de julio de 2024, US$ 2.600 millones en concepto intereses

9 de enero de 2025, US$ 4.300-4.400 millones en concepto de capital e intereses

9 de julio de 2025, US$ 4.200-4.300 millones en concepto de capital e intereses

9 de enero de 2026, US$ 4.218-4.344 millones en concepto de capital e intereses

Sumando los pagos realizados desde diciembre de 2023 hasta enero de 2026, el desembolso acumulado ronda los US$ 17.000 a 18.000 millones entre capital e intereses de Bonares y Globales. Con el vencimiento de julio próximo, el total superará los US$ 21.000 millones. Y, todo esto, casi sin posibilidades de ir a buscar esos dólares al mercado. No es poco.