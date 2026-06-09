Luis Caputo le canjeó bonos al Banco Central y allana el terreno para refinanciar deuda

El ministro de Economía, Luis Caputo, canjeó bonos en pesos por títulos en dólares al Banco Central, lo que allanaría el camino para un nuevo repo.

El Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, canjeó bonos en pesos ajustados por inflación al Banco Central (BCRA) por títulos en dólares. Los analistas anticipan que el objetivo de la maniobra financiera sería permitir que los títulos se utilicen como colateral para un REPO con bancos internacionales.

La operatoria, que fue oficializada a través del Boletín Oficial, consiste en el traspaso del Tesoro de deuda de títulos CER (TZX28 y TZXD7) hacia el BCRA por el Bonar 2035 y el Bonar 2038 por US$7.500 millones. En concreto, le ofreció una canasta integrada por 66% de Bonar a 2035 y 34% de Bonar a 2038.

De acuerdo a varios analistas, esos títulos en dólares pueden ser utilizados por el Central como garantía en acuerdos de tipo REPO, que se puedan usar para pagar a los bonistas o reforzar las reservas tras ese compromiso.

"Creemos que la medida claramente busca mejorar la capacidad de fuego del BCRA en el mercado de cambios, ya sea directa o indirectamente. Esto es, que los títulos se utilicen para garantizar operaciones de repo que engrosen las reservas disponibles del BCRA o que directamente sean utilizados para intervenir en los paralelos. Lo más probable, guiándose por el pasado reciente, es lo primero", sostuvo la consultora Outlier.

Antecedente del repo "El Tesoro ya había realizado una operación similar a fines de 2025, intercambiando instrumentos denominados en pesos en manos del BCRA por Bonar 2035 y Bonar 2038. Posteriormente, el BCRA utilizó esos títulos como garantía para el repo por US$3.000 millones firmado en enero de 2026″, agregaron en Max Capital.