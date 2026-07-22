Luis Caputo presentó las modificaciones a la ley de Inocencia Fiscal: "Hay US$170.000 millones debajo del colchón"

El ministro de Economía encabezó la conferencia para explicar el proyecto, que va al Congreso esta semana. Según el BCRA, hay US$170.000 millones sin declarar.

El ministro de Economía, Luis Caputo, encabezó este miércoles por la tarde una conferencia de prensa para presentar el proyecto con modificaciones de la ley de Inocencia Fiscal, la iniciativa con la que el Gobierno busca incentivar el uso de los llamados dólares del colchón. El texto oficial será enviado esta semana al Congreso.

El titular del Palacio de Hacienda está acompañado por María Ibarzabal Murphy, de la Secretaría Legal y Técnica, y por los tributaristas que participaron del proceso de mejoras de la norma, que responderán las preguntas de la prensa.

El objetivo: formalizar los ahorros "sin penalidad" "El objetivo es que esos ahorros puedan ser formalizados en el sistema bancario sin ninguna penalidad de ningún tipo", afirmó Caputo. El ministro explicó que las modificaciones surgieron de las reuniones que mantuvo en las últimas semanas con contadores y tributaristas, que habían planteado dudas sobre la ley sancionada a fines de diciembre.

US$170.000 millones fuera del sistema Para dimensionar la apuesta, el funcionario citó los cálculos del Banco Central: hay unos US$170.000 millones "debajo del colchón", una cifra que más que cuadruplica los depósitos en dólares del sistema financiero. "A nivel de país, no nos sirve que la gente tenga dólares debajo del colchón", sentenció.