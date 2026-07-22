La actividad económica cayó un 0,5% en mayo: es el segundo mes de caída consecutiva
El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró su segundo descenso mensual consecutivo, impactado por las bajas de la industria y el comercio.
La actividad económica mostró un estancamiento en mayo de 2026. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró un crecimiento interanual de apenas 0,2%, mientras que en la comparación desestacionalizada con abril cayó 0,5%, arrastrada por las fuertes bajas de la industria y el comercio.
Se concretó así el segundo descenso mensual consecutivo confirmando la pérdida de dinamismo de la economía durante el segundo trimestre del año.
Los datos publicados por el Indec indicaron que, en los primeros cinco meses de 2026, la actividad acumuló una expansión de 1,7% respecto del mismo período del año anterior. Sin embargo, la evolución mensual mostró un comportamiento irregular: luego del fuerte rebote de marzo, la economía retrocedió en abril y volvió a disminuir en mayo en la medición desestacionalizada, aunque la serie tendencia-ciclo mantuvo un crecimiento de 0,2% mensual.
Sectores ganadores
El desempeño del EMAE estuvo sostenido principalmente por el sector agropecuario y la actividad minera. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura registró un incremento interanual de 4,6%, mientras que Explotación de minas y canteras avanzó 15,7%, la mayor expansión entre todas las ramas de actividad. Ambos sectores aportaron en conjunto 1,2 puntos porcentuales al resultado general del indicador.
También mostraron resultados positivos Electricidad, gas y agua, con un crecimiento de 8%; Construcción, con una suba de 1,9%; Intermediación financiera, que avanzó 1,5%; Servicios sociales y de salud, con un incremento de 0,8%; Transporte y comunicaciones, con 0,6%; Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, con 0,4%; y los impuestos netos de subsidios, que aumentaron 0,5%.
Sectores perdedores
En contraste, siete sectores finalizaron mayo con caídas interanuales. La baja más pronunciada correspondió a Pesca, con un retroceso de 29,3%. También disminuyeron Industria manufacturera (-5,6%) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-4,3%), dos actividades de fuerte incidencia sobre el nivel general de actividad.
A ellas se sumaron Hoteles y restaurantes (-1,8%), Administración pública y defensa (-1,4%), Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales (-1,3%) y Enseñanza (-0,1%).