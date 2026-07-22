La actividad económica cayó un 0,5% en mayo: es el segundo mes de caída consecutiva

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró su segundo descenso mensual consecutivo, impactado por las bajas de la industria y el comercio.

La actividad económica mostró un estancamiento en mayo de 2026. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró un crecimiento interanual de apenas 0,2%, mientras que en la comparación desestacionalizada con abril cayó 0,5%, arrastrada por las fuertes bajas de la industria y el comercio.

Se concretó así el segundo descenso mensual consecutivo confirmando la pérdida de dinamismo de la economía durante el segundo trimestre del año.

Los datos publicados por el Indec indicaron que, en los primeros cinco meses de 2026, la actividad acumuló una expansión de 1,7% respecto del mismo período del año anterior. Sin embargo, la evolución mensual mostró un comportamiento irregular: luego del fuerte rebote de marzo, la economía retrocedió en abril y volvió a disminuir en mayo en la medición desestacionalizada, aunque la serie tendencia-ciclo mantuvo un crecimiento de 0,2% mensual.

Sectores ganadores El desempeño del EMAE estuvo sostenido principalmente por el sector agropecuario y la actividad minera. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura registró un incremento interanual de 4,6%, mientras que Explotación de minas y canteras avanzó 15,7%, la mayor expansión entre todas las ramas de actividad. Ambos sectores aportaron en conjunto 1,2 puntos porcentuales al resultado general del indicador.

También mostraron resultados positivos Electricidad, gas y agua, con un crecimiento de 8%; Construcción, con una suba de 1,9%; Intermediación financiera, que avanzó 1,5%; Servicios sociales y de salud, con un incremento de 0,8%; Transporte y comunicaciones, con 0,6%; Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, con 0,4%; y los impuestos netos de subsidios, que aumentaron 0,5%.