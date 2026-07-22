Guerra en Medio Oriente: el petróleo sube casi 3% y ya acumula 10% en la última semana

El precio del petróleo Brent trepa 3% este miércoles, reflejando las tensiones que persisten en Medio Oriente en torno a la transitabilidad del estratégico estrecho de Ormuz . La falta de acuerdo entre Estados Unidos e Irán sobre la liberación del paso por donde sale el 20% del crudo y el gas natural que necesita el mundo, está impactando en los precios .

El crudo Brent cotiza a US$ 93,76 una suba del 2,9% en el día, que acumula 10,2% sólo en la última semana, luego de haber bajado a niveles de 72 dólares el 14 de junio.

El crudo ligero del Golfo de México, en tanto, conocido como West Texas Intermediate (WTI) y referencia para el mercado norteamericano y gran parte de América Latina, opera en US$86,39, una suba de 2,4% intradía.

Este miércoles los precios del petróleo llegaron a su mayor nivel en seis semanas, al tiempo que Estados Unidos e Irán intercambiaban nuevos ataques, lo que amenaza aún más el transporte marítimo de petróleo y gas natural en Medio Oriente.

"Una breve tregua entre EE. UU. e Irán terminó a principios de este mes, restringiendo nuevamente el movimiento de petroleros en el estratégico estrecho de Ormuz . El miércoles, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con nuevos ataques contra la infraestructura iraní", aseguró la agencia Reuters.

La guerra, que comenzó a fines de febrero "ha agotado las reservas mundiales y ha disparado la inflación en todo el mundo", sostienen Lawrence Delevingne, Johann M Cherian and Gregor Stuart Hunter, autores del informe para Reuters.

El fuego de los hutíes

Sin embargo, aclaran que las interrupciones de suministro por cortes en el transporte marítimo podrían empeorar tras las amenazas de ataque de los rebeldes hutíes de Yemen, que apoyan a Irán, a los navíos que transitan por otra vía marítima clave en Oriente Medio, que es el mar Rojo.

En las últimas horas cuatro petroleros que transportaban petróleo de Arabia Saudita con rumbo a Asia cambiaron de trayecto en el estrecho de Bab el-Mandeb, al sudoeste de Arabia Saudita, tras la amenaza de los hutíes.

"Hace dos semanas, los precios del petróleo estaban bajando; todo el mundo decía que volverían a los 70 o 60 dólares el barril, y ahora (el estrecho de Ormuz) está cerrado de nuevo, así que los precios están subiendo y todo el mundo dice que llegarán a los 120 dólares", declaró Kevin Thozet, miembro del comité de inversiones de Carmignac, citado por Reuters.

El cierre combinado de los estrechos de Ormuz y Bab el-Mandeb interrumpiría las rutas marítimas de más de una cuarta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural. De acuerdo a los analistas, levantar estos cierres supondría una difícil tarea para el ejército de EE.UU., que no ha podido reabrir el estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra a finales de febrero.