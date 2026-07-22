¿Por qué Irán está arriesgando tanto por el estrecho de Ormuz?

Tras diez días de intercambio de ataques con Estados Unidos por el control del estrecho de Ormuz, los líderes iraníes parecen tener tres opciones. Ninguna ofrece un camino claro hacia la victoria.

La primera consiste en aceptar gran parte de lo que Washington quiere:

Garantizar el paso libre y seguro por el estrecho de Ormuz poniendo fin a los ataques contra el transporte marítimo comercial, renunciar a las reservas de uranio altamente enriquecido, o reducirlas, y aceptar las inspecciones intrusivas del organismo de control nuclear mundial.

A cambio, Teherán buscaría el fin del bloqueo naval estadounidense a los puertos iraníes, el levantamiento de las sanciones y la protección contra nuevos ataques.

Esta es probablemente la opción más económica, pero también la más costosa políticamente.

Reabrir el estrecho de Ormuz sin asegurar un papel reconocido de Irán en la gestión de la vía fluvial significaría renunciar a lo que algunos en Teherán consideran cada vez más un elemento disuasorio recién descubierto, uno que ahora puede parecer más eficaz que los misiles, sus aliados regionales o incluso su programa nuclear.

Por primera vez, la República Islámica ha demostrado su capacidad para imponer costos inmediatos a la economía global en caso de un ataque de sus enemigos contra su territorio.

Mientras tanto, el programa nuclear se ha presentado durante mucho tiempo como un derecho al que Irán no puede ser obligado a renunciar.

Ceder ante las demandas de restricciones estrictas a las actividades nucleares tras meses de ataques permitiría a los sectores más intransigentes argumentar que la presión militar estadounidense habría surtido efecto.

También podría abrir la puerta a nuevas exigencias sobre el programa de misiles de Irán y sus relaciones con Hezbolá en el Líbano, los grupos chiitas iraquíes y los hutíes de Yemen.

Amir Hossein KHORGOOEI / ISNA / AFP via Getty Images El pasado 18 de julio, un ataque estadounidense en la carretera que conecta Roudan y Bandar Abbas, destruyó un puente.

La escalada o inestabilidad

La segunda opción es la escalada.

Irán podría intensificar sus ataques contra las bases estadounidenses en la región, el transporte marítimo y la infraestructura clave en los estados árabes del Golfo, con la esperanza de que el aumento de los precios de la energía y las interrupciones generalizadas obliguen a Washington y sus aliados a ceder.

Esto conllevaría un mayor riesgo militar. Un ataque que provoque numerosas bajas o graves daños a la infraestructura del Golfo podría involucrar más directamente a los vecinos de Irán en el conflicto y dejarlo enfrentando a una coalición más amplia.

La tercera opción consiste en preservar la inestabilidad actual: ejercer suficiente presión sobre los mercados de transporte marítimo y energía para mantener la influencia, pero no tanta como para desencadenar una guerra total con Estados Unidos.

Esto parece encajar con la ideología establecida de la República Islámica. Irán no necesita derrotar a un enemigo más fuerte si puede sobrevivir más tiempo del que ese enemigo está dispuesto a luchar. La supervivencia misma puede presentarse como una victoria. Pero las sanciones, los daños de la guerra y la inflación están aumentando progresivamente la presión interna.

Con el paso del tiempo, podría surgir una paradoja: cuanto más utilice Irán el estrecho de Ormuz como arma, menos poderoso podría llegar a ser si los países encuentran nuevas formas de exportar energía y otros bienes fuera de la región.

El presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, reconoció la contradicción, argumentando que el valor del estrecho de Ormuz reside en aumentar el volumen de tráfico marítimo que lo atraviesa, en lugar de reducirlo.

Lo cierto es que una vía marítima permanentemente insegura incentiva al mundo a buscar rutas alternativas para evitar Irán.

EPA/Shutterstock Un mural del difunto líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, sucedido por su hijo Mojtaba, en Teherán.

¿Quién toma las decisiones?

La incertidumbre que rodea el proceso de toma de decisiones de Irán complica aún más las cosas.

Bajo el mandato del ayatolá Alí Jamenei, quien murió en un ataque al inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán en febrero, las disputas entre políticos electos, instituciones clericales y la Guardia Revolucionaria eran resueltas en última instancia por el líder supremo.

Pero tras meses de guerra y bajo el nuevo liderazgo del hijo de Jamenei, Mojtaba, ese equilibrio de poder es menos claro.

El presidente Masoud Pezeshkian y sus diplomáticos podrían favorecer un acuerdo para aliviar la presión económica y restablecer la estabilidad. Mientras tanto, los sectores más intransigentes del Parlamento, las poderosas instituciones no electas y los medios de comunicación conservadores podrían temer que las concesiones importantes socaven los fundamentos ideológicos de la República Islámica y alienen a sus principales partidarios.

La cuestión más importante concierne a las fuerzas armadas, en particular a la Guardia Revolucionaria. El programa de misiles de Irán, las alianzas regionales y la estrategia en el estrecho de Ormuz son fundamentales para su influencia; lo que aún no está claro es cuánto peso tienen los comandantes militares en las decisiones sobre la escalada y las negociaciones.

Las tres opciones a las que se enfrenta Teherán no imponen los mismos costos a las distintas partes del sistema. Los pragmáticos podrían favorecer un acuerdo, los intransigentes podrían preferir la resistencia, mientras que algunos comandantes militares podrían ver la escalada como un fortalecimiento de la posición negociadora de Irán.

La cuestión no es solo qué camino elige Irán, sino quién tiene la autoridad para tomar esa decisión.

Getty Images Netanyahu en la Casa Blanca con Trump.

Lo que dicen los iraníes

La idea que tienen los líderes sobre la resistencia es muy diferente a la de quienes deben soportarla.

Irán y Estados Unidos firmaron en junio un Memorando de Entendimiento para detener las operaciones militares y reabrir el estrecho de Ormuz, así como para alcanzar un acuerdo que pusiera fin a la guerra en los siguientes 60 días.

Sin embargo, tres semanas después de su firma, el presidente estadounidense Donald Trump declaró que el alto el fuego había terminado tras los ataques iraníes contra buques en Ormuz y los ataques estadounidenses en respuesta.

Una mujer en Irán declaró a la BBC que se sintió "muy, muy triste" cuando se reanudaron los combates.

Ella esperaba que el Memorando diera tiempo a ambas partes para resolver las disputas restantes y restablecer la estabilidad. En cambio, teme la destrucción de la infraestructura y la muerte de civiles y militares.

Culpó a los sectores más intransigentes dentro del sistema iraní de imponer políticas destructivas, al tiempo que condenó a las figuras de la oposición en el extranjero que, en su opinión, habían alentado la guerra.

Otra mujer en Teherán contó que la empresa de comercio exterior donde trabajaba había cerrado, dejándola desempleada durante cuatro meses a pesar de tener un doctorado y 17 años de experiencia.

"Nadie está contratando porque nadie sabe qué va a pasar", dijo. Describió el aumento vertiginoso de los precios, los cortes de luz y agua, el aumento de los robos y los disparos ocasionales por la noche. Ahora limita la frecuencia con la que se desplaza por la ciudad.

Estos relatos no conducen a una única conclusión política. Los ataques extranjeros pueden generar ira contra Estados Unidos e Israel incluso entre los opositores de la República Islámica. Pero también ilustran los límites de pedirle a la población que soporte penurias indefinidas en nombre de la resistencia.

Trump, por su parte, se enfrenta a decisiones difíciles: ampliar la guerra, continuar la presión militar y económica, o aceptar un acuerdo que permita a Irán un programa nuclear civil restringido bajo una supervisión más estricta. Ninguna de estas opciones ofrece un camino victorioso.

El enfrentamiento podría prolongarse durante meses mediante ciclos de ataques, mediación y treguas temporales. La cuestión decisiva es cuánto tiempo podrán los líderes iraníes conservar el estrecho de Ormuz como ventaja estratégica sin provocar una guerra total, nuevos disturbios o la construcción de rutas alternativas que le resten importancia.

BBC

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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FUENTE: BBC