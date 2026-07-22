Estados Unidos: once noches consecutivas de ataques contra objetivos en Irán

Estados Unidos concreta ataques contra Irán para debilitar su capacidad de bloquear el estrecho de Ormuz. Analiza incluso ataques no convencionales.

Estados Unidos no deja de atacar Irán y el petróleo sube su precio. Foto Efe

Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) comenzaron este martes una nueva ronda de ataques contra objetivos militares en Irán, la undécima noche consecutiva de operaciones, con el objetivo de debilitar la capacidad de Teherán para amenazar el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz.

Las operaciones comenzaron a las 19:00 hora del este de Estados Unidos (01:00 GMT del miércoles), según informó CENTCOM, que no ofreció por el momento detalles sobre los objetivos alcanzados ni sobre los medios empleados en esta nueva ronda de ataques.

Previo al inicio de los ataques, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, acudió al Senado para solicitar cerca de 70.000 millones de dólares adicionales para financiar las operaciones y reponer sus reservas de armamento, y cifró durante la audiencia en 37.500 millones de dólares el coste de la guerra contra Irán.

Estados Unidos ataca Irán Durante esa citación Hegseth evitó dar detalles de los siguientes pasos operativos de Estados Unidos en Oriente Medio, ante los cuestionamientos de legisladores de ambos partidos.

Este martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que pronto podrían atacar la Montaña Pico, un complejo subterráneo que, según las autoridades estadounidenses, estaría vinculado al programa nuclear iraní.