Donald Trump pide inmunidad judicial para Delcy Rodríguez en EE.UU. tras reconocerla como presidenta interina

La Administración de Donald Trump solicitó al Departamento de Justicia de Estados Unidos que garantice la inmunidad judicial de Delcy Rodríguez en la demanda civil que enfrenta en Florida. El pedido se produce después de que el Departamento de Estado la reconociera oficialmente como presidenta interina de Venezuela, según la información proporcionada.

La Administración de Donald Trump pidió al Departamento de Justicia de Estados Unidos que presente ante un tribunal federal una sugerencia de inmunidad a favor de Delcy Rodríguez, quien enfrenta una demanda civil en el Distrito Sur de Florida, en Miami.

La solicitud quedó plasmada en una carta enviada el 11 de julio por el asesor jurídico del Departamento de Estado, Reed Rubinstein, al fiscal general adjunto, Brett Shumate.

En la misiva, el Departamento de Estado recuerda que desde el 5 de marzo reconoce oficialmente a Rodríguez como jefa de Estado de Venezuela, luego de asumir el poder de manera interina tras la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero.

El documento sostiene que, como consecuencia de ese reconocimiento, el Departamento de Justicia debería informar "cuanto antes" al tribunal distrital sobre la posición oficial del Gobierno estadounidense respecto de la inmunidad de Rodríguez.

Reconocimiento oficial y pedido de inmunidad

Según el contenido de la carta, el Gobierno de Estados Unidos considera que Delcy Rodríguez, en su condición de presidenta interina y jefa de Estado en funciones de un Estado extranjero, goza de inmunidad frente a la jurisdicción del Tribunal de Distrito de Estados Unidos mientras permanezca en el cargo.

La Administración de Trump también pidió que la fiscalía tenga en cuenta "la especial importancia" que representa para la política exterior estadounidense que la demanda contra Rodríguez sea desestimada, debido a las "significativas implicaciones de política exterior" que, según el documento, tendría una decisión en sentido contrario.

La misma comunicación revela además que la Embajada de Venezuela en Estados Unidos solicitó al Departamento de Estado la certificación formal de la inmunidad de Rodríguez dentro del proceso judicial en curso.

La demanda en Florida

Delcy Rodríguez enfrenta una demanda civil presentada ante el Tribunal del Distrito Sur de Florida, en Miami, por presuntos secuestros, torturas y actos terroristas vinculados al chavismo.

De acuerdo con la información disponible, el pasado 15 de julio, luego del envío de la carta del Departamento de Estado, el juez dictó una indemnización por 314 millones de dólares en el expediente.

Sin embargo, la resolución excluyó a Rodríguez del fallo. La decisión sí alcanzó a Nicolás Maduro y a otros funcionarios vinculados al chavismo, conforme a los datos proporcionados.

El pedido del Gobierno estadounidense busca ahora que el proceso judicial contra Rodríguez sea desestimado en virtud de la inmunidad que considera aplicable por su condición de jefa de Estado reconocida oficialmente por Washington.

El contexto político

La información señala que, desde la captura de Nicolás Maduro, la Administración de Donald Trump fortaleció sus relaciones con el Gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, quien anteriormente se desempeñó como vicepresidenta del mandatario venezolano.

Al mismo tiempo, se indica que la dirigente opositora María Corina Machado mantiene su intención de regresar a Venezuela con el objetivo de impulsar una transición democrática en el país.

No se aportan en la información proporcionada detalles adicionales sobre el estado actual del proceso político venezolano, la respuesta de las partes involucradas ni eventuales pronunciamientos del tribunal respecto del pedido de inmunidad presentado por el Gobierno estadounidense.