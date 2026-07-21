Donald Trump amenazó con atacar un búnker nuclear de Irán: "Lo haremos muy pronto y con mucha fuerza"

El presidente Donald Trump afirmó este martes que su país atacará "muy pronto" una instalación nuclear subterránea de Irán conocida como la Montaña del Pico, ubicada cerca de la ciudad de Natanz. La declaración se produjo durante una reunión en la Casa Blanca con el presidente del Líbano, Joseph Aoun, y volvió a elevar la tensión en Medio Oriente .

"Probablemente atacaremos esa zona muy pronto. Y no hay nada que puedan hacer al respecto. Normalmente no diría eso. Si creyera que pueden hacer algo, jamás lo diría. Pero atacaremos esa zona muy pronto, y con mucha fuerza", sostuvo Trump ante la prensa.

El mandatario respondió de esa manera al ser consultado sobre versiones que indican que Irán habría trasladado centrifugadores nucleares a esa instalación subterránea.

Trump aseguró que no tiene información que confirme ese movimiento, aunque relativizó la posibilidad al afirmar que Irán "no tiene el material" necesario para enriquecer uranio.

Las declaraciones del presidente estadounidense se producen luego de que la cadena CNN informara que Israel cree que Irán trasladó centrifugadores avanzados y parte de sus reservas de uranio altamente enriquecido a la Montaña del Pico.

Según esa versión, el movimiento se habría realizado tras los ataques estadounidenses e israelíes de 2025 contra distintas instalaciones nucleares iraníes.

Hasta el momento, no hubo confirmación oficial por parte de Irán sobre ese presunto traslado.

Crece la tensión en Medio Oriente

Las declaraciones de Trump llegan en un contexto de máxima tensión entre Washington y Teherán.

Estados Unidos e Irán acumulan dos semanas de ataques cruzados en Medio Oriente, una escalada que dejó sin efecto el alto el fuego firmado el 18 de junio y frenó las negociaciones que ambas partes mantenían sobre el programa nuclear iraní.

La nueva amenaza del presidente estadounidense agrega incertidumbre al escenario regional y mantiene en alerta a la comunidad internacional ante la posibilidad de un nuevo ataque contra infraestructura nuclear iraní.