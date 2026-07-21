Catástrofe en Chile: el nuevo parte del Gobierno muestra lo peor

El temporal que golpea a Chile continúa dejando un panorama cada vez más complicado. El último informe difundido por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) confirmó que la cifra de víctimas fatales ascendió a diez, mientras que también creció el número de personas damnificadas y de viviendas con distintos niveles de daños.

La emergencia ya alcanza a diez de las dieciséis regiones del país y las autoridades advirtieron que el balance podría empeorar en las próximas horas, ya que existen cuatro personas reportadas como desaparecidas bajo la categoría de "presuntas desgracias".

Frente al avance del temporal, el presidente José Antonio Kast viajó hasta la región de Coquimbo, una de las zonas más castigadas por las lluvias , donde ratificó el estado de catástrofe. La misma medida también rige para la provincia de Huasco, en la región de Atacama.

El informe oficial detalla que, además de los diez fallecidos, hay 17 personas lesionadas, 2.422 damnificados y más de 104.500 personas aisladas debido al corte de rutas, crecidas de ríos y otros daños provocados por el sistema frontal.

Las autoridades sanitarias decretaron alerta sanitaria en Coquimbo y Atacama, donde todavía existen sectores sin suministro de agua potable, mientras que las Fuerzas Armadas comenzaron a distribuir ayuda humanitaria para asistir a las familias afectadas .

En varias regiones de Chile continúan los operativos de emergencia mientras el Gobierno mantiene la suspensión de clases y la asistencia a los damnificados.

Miles de viviendas afectadas por el temporal en Chile

Uno de los datos que más preocupación genera en Chile es el impacto sobre las viviendas.

Según el balance del Senapred:

76 viviendas fueron destruidas.

2.121 registran daños mayores.

16.948 presentan daños menores.

888 inmuebles continúan siendo evaluados.

En total, ya son más de 23.000 viviendas afectadas por el fenómeno meteorológico, una cifra que refleja la magnitud del desastre que atraviesa el país.

En la región de Coquimbo, una de las más golpeadas, la Dirección Meteorológica informó que desde la semana pasada se acumularon entre 155 y 287 milímetros de lluvia en distintos sectores, registros que en algunos casos representan casi el doble de toda el agua caída durante 2025.

El gobernador regional, Cristóbal Juliá, aseguró que gran parte de la zona continúa cubierta por barro y que todavía existen sectores con alto riesgo para la población.

Chile mantiene la suspensión de clases y espera que continúe el temporal

Ante la gravedad de la situación, el Gobierno confirmó la suspensión de clases para martes y miércoles en todos los establecimientos públicos y privados de la región de Coquimbo, además de distintas comunas de Atacama, Valparaíso y la Región Metropolitana.

Las autoridades explicaron que el sistema frontal, asociado al fenómeno de El Niño, seguirá desplazándose entre el norte, centro y sur del país durante los próximos días. Los pronósticos indican que las lluvias, el viento, la nieve y las marejadas podrían mantenerse hasta el final de la semana, por lo que los equipos de emergencia continúan desplegados en las zonas más afectadas.