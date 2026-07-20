El paso a Chile continúa cerrado por intensas nevadas en cordillera

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor continúa cerrado por un fuerte temporal que afecta a la alta montaña. La acumulación de nieve ya alcanzó los tres metros en algunas zonas, y varios vecinos de la zona tuvieron que ser evacuados por las temperaturas extremas.

El cierre del paso a Chile se produjo el martes pasado y según el pronóstico oficial, se extendería hasta principios de agosto. Inicialmente, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció nevadas persistentes, viento blanco y ráfagas intensas desde el miércoles 15 hasta el lunes 20 de julio. Sin embargo, los últimos reportes señalan que las condiciones climáticas adversas durarán hasta el 2 de agosto.

El tránsito vehicular se encuentra restringido y se puede llegar únicamente hasta Uspallata. Autoridades confirmaron que el cruce internacional permanecerá cerrado hasta nuevo aviso, por lo que recomendaron a los usuarios mantenerse informados a través de los canales oficiales antes de emprender un viaje.

Nevadas en alta montaña De acuerdo con el último reporte, en el paraje Punta de Vacas -a 50 kilómetros de Uspallata- la nieve acumulada llega a los 40 centímetros, mientras que en Puente del Inca la cifra trepa hasta los 2,5 metros.

Por su parte, en Penitentes el manto blanco supera los 2 metros de altura y, en la localidad de Las Cuevas -a solo 5 kilómetros del túnel Cristo Redentor- la acumulación nívea acumulada alcanza los 3,30 metros, un registro que da la real dimensión del fenómeno que golpea a la cordillera.