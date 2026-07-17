El paso a Chile sigue cerrado por intensas nevadas: cuándo mejoran las condiciones

El paso a Chile continuará cerrado hasta nuevo aviso. En algunos sectores ya hay hasta 80 cm de acumulación nívea.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor continúa cerrado tras el ingreso de un fuerte temporal que genera intensas nevadas en alta montaña y que compromete la circulación.

Según un informe del Servicio Meteorológico Nacional, se estiman acumulaciones de entre 1,5 y 2,5 metros de nieve en la cordillera mendocina, con la posibilidad de superar los 3 metros en las cotas más altas.

La mayor intensidad del fenómeno se espera entre viernes y sábado, mientras que en algunos sectores de la alta montaña la acumulación nívea ya es de 80 cm.

Se estima que mejoren las condiciones climáticas a partir del martes 28 de julio, por lo que el paso a Chile continuará cerrado hasta nuevo aviso. Las autoridades recomendaron a los usuarios mantenerse informados a través de los canales oficiales antes de emprender un viaje.