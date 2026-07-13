El paso a Chile está habilitado, pero alertan por el ingreso de un temporal

El paso a Chile se encuentra habilitado este lunes, pero prevén el ingreso de un sistema frontal que afectará la alta montaña.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado de 9 a 21 (horario argentino) y de 8 a 20 (horario chileno) para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas, en ambos sentidos de circulación. Es obligatoria la portación de cadenas.

En el inicio de la semana, el pronóstico indica "cielo seminublado, inicialmente en el sector sur y luego en toda la alta montaña. No se observan precipitaciones". A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 4°

Punta de Vaca: - 4°

Puente del Inca: - 9°

Las Cuevas: - 10° La estabilidad en alta montaña se extendería hasta el martes, mientras que el miércoles los pronósticos del Servicio Meteorológico de Chile prevén el ingreso de un sistema frontal que afectará la cordillera durante el período comprendido entre el 15 y el 22 de julio.

Previo a iniciar viaje, se recomienda corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera para evitar inconvenientes. La información está disponible en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.