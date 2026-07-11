Atención: habilitaron el paso a Chile para todo tipo de vehículos

Luego de una reunión, las autoridades del Sistema Integrado Cristo Redentor decidieron habilitar el paso a Chile.

El paso a Chile a través del Sistema Integrado Cristo Redentor estará habilitado a partir de las 11 hs de este sábado. La medida fue tomada luego de una reunión entre las autoridades de la Coordinación entre ambos países y alcanza a todo tipo de vehículos en ambos sentidos de circulación.

A su vez, afirmaron que el cierre de barrera de Uspallata se realizará en los horarios habituales: 19 hs Argentina, 18 hs Chile.

El pronóstico indica que pese a las nevadas registradas durante la madrugada del sábado, las condiciones han mejorado en el transcurso de la mañana. A primera hora de este 11 de julio, las temperaturas en alta montaña fueron las siguientes:

Uspallata: -1°

Punta de Vaca: - 4°

Puente del Inca: - 9°

Las Cuevas: - 10° Se espera que las condiciones favorables se mantengan hasta el martes, mientras que desde el miércoles 15 hasta el martes 21 de julio se espera un temporal que podría mantener cerrado el paso a Chile. Desde la Coordinación Argentina comunicaron que se mantendrá la información día a día para que programen su viaje.

El paso a Chile se encuentra habiltiado. Osvaldo Valle Previo a iniciar viaje, se recomienda corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera para evitar inconvenientes. La información está disponible en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.